Mają wszystko i oddają to... Bogu. Te gwiazdy nie wstydzą się Jezusa, a wiara jest dla nich najważniejsza

Gwiazdy i celebryci kojarzą nam się raczej ze światem rozrywki niż duchowości. Być może to właśnie dlatego, kiedy publicznie wypowiadają się na temat swojej wiary, budzą zdziwienie, a nieraz wręcz kontrowersje. Nawet jeśli może się wydawać, że show-biznes i religia wzajemnie się wykluczają, to jednak nie brakuje sław, które otwarcie przyznają, że wierzą w Boga. Kto to taki? Wybraliśmy zaledwie kilku wierzących celebrytów, choć jest ich dużo więcej. Niektórzy na pewno zaskoczą was swoją wiarą! Co o niej mówią?