Majówka na Pomorzu nadal zimna. IMGW ostrzega przed przymrozkami!

Prognoza pogody na majówkę 2019 (3-5.05.2019)

Jaka będzie pogoda w piątek na Pomorzu?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, nad morzem od 3°C do 5°C. Na południu przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Jaka będzie pogoda jutro na Pomorzu?

W sobotę 4.05.2019 w dzień na Pomorzu zachmurzenie duże z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby zmienny, z przewagą północnego.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Prognoza pogody dla Pomorza na 5 dni

04/05 - 06.05 (sobota/niedziela - poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, nad morzem od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, nad morzem od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

06/07 - 07.05 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z lokalnymi, przelotnymi opadmi deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

07/08 - 08.05 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wiatr w porywach nad morzem osiągnie 60 km/h.



08/09 - 09.05 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

