Maluma po raz pierwszy w Polsce. Koncert w Ergo Arenie [zdjęcia]

Pochodzący z Kolumbii Juan Luis Londoño Arias, znany lepiej pod pseudonimem Maluma, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych reggaetonowych piosenkarzy na świecie. Jego utwory na Spotify odsłuchano ponad 18 miliardów razy i jako jedyny artysta może pochwalić się wynikiem aż sześciu teledysków w top 50 na YouTube (łącznie jego klipy zostały obejrzane ponad 11 miliardów razy)! To wszystko za sprawą gigantycznego wsparcia fanów - jego media społecznościowe obserwuje już łącznie ponad 65 milionów ludzi. Kolumbijczyk, mając zaledwie 25 lat, zdołał swoim latynoskim brzmieniem rozpalić miliony serc na całym świecie.

Współpracował m.in. z takimi artystami jak Jason Derulo, Timbaland, Ricky Martin czy Marc Anthony. Jego przebój „Chantaje” z Shakirą znajduje się w pierwszej dwudziestce klipów z największą ilością odtworzeń na YouTube w historii, z imponującym wynikiem ponad 2,3 miliarda wyświetleń! Był to też drugi najczęściej odtwarzany teledysk w roku 2017. W Polsce singiel zyskał status platynowego.

Maluma to laureat prestiżowych nagród Latin Grammy i Latin American Music Awards. Muzyk otrzymał też liczne nominacje do takich wyróżnień jak Billboard Music Awards, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, Nickelodeon Kids' Choice Awards czy iHeartRadio Music Awards.

„F.A.M.E.”, najnowszy, trzeci studyjny album Malumy, to długo oczekiwany następca świetnie przyjętego przez krytyków krążka „Pretty Boy Dirty Boy” z 2015 roku. Tytuł to skrót od hiszpańskich słów Fe (Wiara), Alma (Dusza), Música (Muzyka) and Esencia (Esensja). Album jest pierwszym dwujęzycznym wydawnictwem Malumy i zawiera utwory śpiewane zarówno w języku hiszpańskim, jak i angielskim. Dwa single z tego albumu - „Corazon” oraz „Felices Los 4” – otrzymały w Polsce status Złotej Płyty.

Koncert w ERGO ARENIE, który odbył się 27 czerwca 2019 r. był pierwszą wizytą muzyka w Polsce. W ramach trasy koncertowej F.A.M.E., która rozpoczęła się 23 marca 2018 r. w Waszyngtonie (USA), artysta odwiedził już ponad 60 miast na kilku kontynentach.