Mamy oficjalną listę radnych sejmiku pomorskiego!

Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku województwa pomorskiego. 367 kandydatów ubiegało się o mandat radnego pomorskiego sejmiku w wyborach samorządowych 2018. Listy zarejestrowało 10 komitetów, ale nie każdy komitet ubiega się o mandat we wszystkich 5 okręgach na Pomorzu. Koalicja Obywatelska uzyskała 40-proc. poparcie, co oznacza, że dostanie 18 mandatów w sejmiku, Prawo i Sprawiedliwość - 27.84 proc. (13 mandatów), PSL - 8.33 proc. - (2 mandaty).