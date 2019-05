Manifestacja pod hasłem: "Dość umierania w kolejkach do leczenia!”

Manifestacja odbędzie się w sobotę 1 czerwca i rozpocznie się pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, aby następnie skierować się w stronę Sejmu, gdzie odbędą się główne wystąpienia. Na końcu zostanie złożona specjalna petycja podsumowująca postulaty.

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. Organizatorom zależało, aby nie łączyć całej akcji z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Protest nie ma bowiem charakteru politycznego, ponieważ jak twierdzi OZZL, brak odpowiednich kroków w sprawie poprawy finansowania sektora ochrony zdrowia to bolączka wszystkich, kolejnych obozów rządzących krajem. Środowisko lekarskie ma przede wszystkim dość mydlenia oczu informacją o wzrastających nakładach, w sytuacji, w której służba zdrowia nie jest traktowana priorytetowo.

1 czerwca chcemy po prostu zamanifestować nasz sprzeciw wobec braku odpowiedniego finansowania ochrony zdrowia. Ministerstwo ciągle powtarza, ze resort odnotowuje stałe wzrosty, jednak jest to zjawisko zupełnie nieproporcjonalne do faktycznych potrzeb i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Trend wzrostowy obserwujemy od kilkudziesięciu lat, jednak w porównaniu do innych sektorów nie jest to w żadnej mierze satysfakcjonujące - powiedział Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.