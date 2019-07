Mapa śmiertelnych wypadków 2019. Policja codziennie publikuje dane!

Na drogach jeszcze niebezpieczniej. Rośnie liczba wypadków na Pomorzu

Jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w 2016 roku doszło na Pomorzu do 2729 wypadków na drogach. To najwyższy wskaźnik od 2012 r. Co jednak bardzo istotne w tej statystyce, najpoważniejszych zdarzeń - ze skutkiem śmiertelnym - było 127, czyli najmniej od 201...