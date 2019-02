Marek Skiba: Uchwała zabezpieczy dzieci "przed przekazywaniem im informacji, które są niezgodne ze światopoglądem rodziców"

- To pierwsza w Polsce inicjatywa uchwałodawcza zawiązana na podstawie nowego prawa o samorządzie lokalnym - powiedział Marek Skiba, informując o zarejestrowaniu w Gdańsku pierwszego w Polsce Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

Chodzi o tryb przewidziany w artykule 41a Ustawy o samorządzie gminnym. Według tego przepisu, grupa mieszkańców gminy (w gminie powyżej 20 000 mieszkańców to co najmniej 300 osób), posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

- Od ubiegłego tygodnia zaangażowaliśmy rodziców w zbiórkę podpisów na rzecz poparcia tej inicjatywy uchwałodawczej - stwierdził Skiba.

Inicjatywa uchwałodawcza, o której poinformował Marek Skiba, dotyczy "udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców."

Kandydat na prezydenta Gdańska podkreślił, że jej najważniejszym punktem jest to, że "rodzice i opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na udział ucznia w dodatkowych zajęciach, wyłącznie po zapoznaniu się ze szczegółowym planem zajęć, scenariuszem, materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, przekazywanymi treściami oraz personaliami prowadzących".

Zdaniem Marka Skiby uchwała zabezpieczy dzieci "przed przekazywaniem im informacji, które będą niezgodne ze światopoglądem rodziców".

Skiba powiedział, że inicjatywa jest pierwszą w Polsce, ale "za chwilę będą kolejne" i powstaną w innych miastach.

