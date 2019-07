Koncert Marka Knopflera w Ergo Arenie 11.07.2019

Mark Knopfler to brytyjski wokalista i gitarzysta, były członek i założyciel Dire Straits. Zespół zasłynął z takich przebojów jak „Brothers in Arms”, czy „Walk of Life”.

W ramach trasy koncertowej Down The Road Wherever Tour, promującej jego solowy album, artysta odwiedził Trójmiasto i zagrał w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie 11 lipca 2019 r.