Mark Knopfler, założyciel Dire Straits, zagra w Trójmieście. Koncert w lipcu 2019 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu

Mark Knopfler w Trójmieście. Koncert w lipcu 2019

Kto nie poszedł w lutym na gdyński koncert cover bandu Dire Straits Experience, nie ma czego żałować, bo niebawem w Trójmieście będzie można wysłuchać Marka Knopflera w osobie własnej.

Były lider Dire Straits wystąpi w Ergo Arenie 11 lipca 2019 roku.

Mark Knopfler

Mark Knopfler - gitarzysta, wokalista i autor piosenek – urodził się w 1949 roku w Glasgow, jako syn węgierskiego emigranta, żydowskiego pochodzenia. W 1977 r. wraz z młodszym bratem Davidem założył Dire Straits. W czasach punkowej i postpunkowej rewolucji zespół lansował staromodne brzmienie, odwołujące się do rockowej i blues-rockowej tradycji, reprezentowanej przez takich artystów jak Eric Clapton czy J.J. Cale. Mimo to udało im się przebić dziś już klasycznym singlem „Sultans of Swing".

Z czasem Dire Straits z klasycznego rockowego kwartetu (dwie gitary, bas, perkusja) rozrośli się do składu sześcioosobowego, a ich kompozycje skomplikowały się i znacznie wydłużyły. Jednocześnie ich lider stał się wziętym muzykiem sesyjnym zapraszanym m. in przez Boba Dylana, Tinę Turner, Stinga czy Bryana Ferry'ego. Apogeum kariery grupy był album „Brothers In Arms” z 1985, który sprzedał się w liczbie ponad 30 milionów egzemplarzy.

Zmęczony sławą Knopfler ostatecznie rozwiązał zespół w 1995. Od tego czasu nagrywa i koncertuje pod własnym nazwiskiem, nadal chętnie angażując się we wspólne projekty z innymi artystami. Jego ostatni album „Tracker” ukazał się trzy lata temu, ale na listopad tego roku zapowiadana jest premiera kolejnej dużej płyty „Down the Road Wherever”. I to pewnie kompozycje z niej wypełnia w dużej mierze program gdańsko-sopockiego koncertu.

Koncert Marka Knopflera w Trójmieście. Ceny biletów

Bilety w cenie od 150 złotych dostępne będą w sprzedaży od poniedziałku 5 listopada 2018.

