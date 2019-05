Marsz Równości i kilkadziesiąt innych demonstracji zgłoszonych na sobotę. Władze Gdańska wydały zakaz dla pięciu zgromadzeń. Dlaczego ?

Podawanie trasy marszu praktycznie na ostatnią chwilę, Tolerado tłumaczy względami bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby nie uprzedzać zbyt wcześnie przeciwników wydarzenia. W związku z tym Narodowcy, Kołakowska, Młodzież Wszechpolska zajmują sobie miejsce “na zapas”. Ostatecznie wszystkie kontrmanifestacje kumulują się później w pobliżu trasy Marszu Równości.

Organizatorzy marszu, Stowarzyszenie Tolerado dopiero wczoraj ogłosili trasę marszu. Start o godz. 14 na Targu Rybnym. Następnie uczestnicy przejdą Podwalem Grodzkim do 100czni, gdzie na zakończenie odbędzie się piknik.

Co roku Marsz Równości budzi sprzeciw skrajnej prawicy i środowisk katolickich. Nie inaczej jest w tym roku. - 25 maja o godz. 14 sodomici kolejny raz przejdą przez Gdańsk. My kolejny raz musimy się im przeciwstawić i wyjść na ulicę, żeby zablokować im drogę - nawołuje w mediach społecznościowych Anna Kołakowska, była radna PiS . W 2017 r. Sąd skazał ją [choć nie ukarał - dop.red.] za blokadę Marszu Równości dwa lata wcześniej.

Hasło tegorocznego marszu brzmi: “Miłość może tylko łączyć”. To słowa, którymi prezydent Paweł Adamowicz otworzył Trójmiejski Marsz Równości w 2017 r.

Trójmiejski Marsz Równości to wydarzenie organizowane od kilku lat przez Stowarzyszenie Tolerado. Biorą w nim udział osoby homoseksualne, ale nie tylko. Co roku są też rodziny z dziećmi, samorządowcy, politycy.

- Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wpłynęły aż 33 różne wnioski o możliwość zorganizowania zgromadzenia w sobotę 25 maja. Nie wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie. Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń zakłócenia porządku publicznego i obawy o bezpieczeństwo uczestników oraz mieszkańców jak również z przyczyn proceduralnych, w imieniu Prezydent Miasta Gdaniska wydano zakaz organizacji 5 zgromadzeń publicznych - informuje Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

- Bezpieczeństwo jest dla nas zawsze priorytetem, dlatego w porozumieniu z policją i Wydziałem Bezpieczeństwa szykujemy się na różne scenariusze - mówi Nikodem Mrożek, prezes stowarzyszenia Tolerado.

A Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zapewnia, że będzie dbała o bezpieczeństwo uczestników Marszu.

W sobotę obowiązuje już cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Europarlamentu. Tolerado apeluje więc do wszystkich uczestników, a co roku wśród nich jest sporo polityków, o jej przestrzeganie.

- Nie przynosimy żadnych emblematów partyjnych, nie przynosimy żadnych transparentów namawiających lub zniechęcających do głosowania na jakąkolwiek partię. W czasie Marszu będą chodzili nasi wolontariusze i wolontariuszki, pilnując nienaruszania ciszy - informuje Tolerado.

