Masowe zwolnienia L-4 policjantów? KWP: Nie wpłynie na bezpieczeństwo

Masowe zwolnienia L-4 policjantów? 600 zwolnień przed dniem Wszystkich Świętych

- Z naszych informacji wynika, że na zwolnienia lekarskie, w skali województwa, poszło w tym czasie około 600 osób - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” komisarz Józef Partyka, przewodniczący policyjnych związkowców na Pomorzu.

Czy to zjawisko może się nasilić przed 11 listopada? - Nie wykluczam tego. Podkreślam, że nie jest to akcja protestacyjna. Po pierwsze, zwiększona liczba zachorowań może być związana z jesienną aurą. Po drugie - policjanci są zmęczeni tym, że od miesięcy nie ma porozumienia z resortem spraw wewnętrznych w sprawie naszych postulatów. Wielu z tych, którzy z przeziębieniem czy bólem głowy przyszliby do pracy, teraz woli wziąć „chorobowe” - zauważa kom. Partyka.

Zwolnienia L-4 policjantów wpłyną na bezpieczeństwo 11 listopada?

Funkcjonariusz dodaje, że policjanci z Pomorza zapewne, jak co roku, pojadą do Warszawy, w związku z planowanym Marszem Niepodległości.

Komisarz J. Partyka: Zwiększona liczba zachorowań może być związana z jesienną aurą. Po drugie - policjanci są zmęczeni tym, że od miesięcy nie ma porozumienia z resortem spraw wewnętrznych w sprawie naszych postulatów. Wielu z tych, którzy z przeziębieniem czy bólem głowy przyszliby do pracy, teraz woli wziąć „chorobowe”

W stolicy tradycyjnie wszyscy przygotowani są na gorącą atmosferę.

- Nie zdziwi mnie to, kiedy funkcjonariusze zdecydują się zadbać o swoje zdrowie i może być problem z kadrami, do zabezpieczenia nie tylko wydarzeń w Warszawie, ale też i w naszym regionie - mówi kom. Partyka.

Słowa szefa pomorskich związkowców potwierdza jeden z mundurowych z pomorskiej drogówki. - W ludziach coś pęka. Kiedy w mediach słyszymy o pieniądzach dla wojska czy dla polityków, a potem, po tym jak narażamy codziennie swoje życie, sprawdzamy odcinek wypłaty, to ręce opadają - mówi.

Czytaj też: Policjanci z Pomorza idą na "L-4" przed 1 i 11 listopada? KWP: W tym roku odnotowaliśmy większą liczbę zwolnień lekarskich funkcjonariuszy

Inny funkcjonariusz zauważa: - To co się dzieje teraz w policji, to efekt wieloletnich zaniedbań. Wśród moich kolegów głośno mówi się, że zostaliśmy zlekceważeni przez polityków. Dlaczego więc mamy poświęcać swoje zdrowie i z grypą iść do pracy?

Zwolnienia L-4 policjantów. Wzmocnienie komend powiatowych funkcjonariuszami z Gdańska

O komentarz poprosiliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. - Zrobimy wszystko, żeby absencje w służbie nie wpłynęły na bezpieczeństwo, w razie potrzeby do służby będą kierowani funkcjonariusze z pionów, którzy na co dzień nie zajmują się tego typu zabezpieczeniami np. funkcjonariusze z pionu logistycznego i kryminalnego - zapewnia w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” podkom. Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.

Dodaje, że „w najbliższym czasie, jeżeli pojawi się taka potrzeba, komendy miejskie i powiatowe mogą zostać wzmocnione funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku”.

Przypomnijmy, kulminacja protestu funkcjonariuszy - nie tylko policji - miała miejsce 2 października tego roku.

Wówczas setki funkcjonariuszy różnych służb mundurowych manifestowały w Warszawie.

Tylko z Pomorza wyjechało dwadzieścia autokarów z około tysiącem policjantów. Swoje niezadowolenie wyrażali też m.in. pogranicznicy czy funkcjonariusze Służby Więziennej.

W sumie w prawdopodobnie jednym z największych w historii proteście różnych mundurówek udział brało około 30 tysięcy osób.

Czytaj też: Praca w wojsku jest atrakcyjna dla innych funkcjonariuszy. Przenoszą się tam m.in. policjanci. Ile można zarobić w wojsku?

ZOBACZ TAKŻE: Wpływy z mandatów spadły dwukrotnie. "To efekt strajku włoskiego policjantów"