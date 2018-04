Matura 2018 - arkusze CKE i odpowiedzi. Egzamin maturalny 2018 rozpocznie się w piątek, 4 maja 201. W tym artykule, po zakończonych znajdziecie arkusze i odpowiedzi.

Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2018 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.

MATURA 2018 - egzaminy obowiązkowe

Matura 2018 - ile procent żeby zdać maturę?

Uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.

Uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Matura 2018 - harmonogram egzaminów maturalnych

godz. 9 - język polski pp

godz. 14 - język polski pr

godz. 9 - matematyka pp

godz. 14 - język łaciński i kultura antyczna pp/pr

godz. 9 - język angielski pp

godz. 14 - język angielski pr/dj*

godz. 9 - matematyka pr

godz. 14 - filozofia pp/pr

godz. 9 - biologia pp/pr

godz. 14 - historia sztuki pp/pr

godz. 9 - wiedza o społeczeństwie pp/pr

godz. 14 - informatyka pp/pr

godz. 9 - fizyka i astronomia pp/pr

godz. 14 - geografia pp/pr

godz. 9 - język niemiecki pp

godz. 14 - język niemiecki pr/dj

godz. 9 - chemia pp/pr

godz. 14 - historia pp/pr

godz. 9 - język rosyjski pp

godz. 14 - język rosyjski pr/dj

godz. 9 - język francuski pp

godz. 14 - język francuski pr/dj

godz. 9 - język hiszpański pp

godz. 14 - język hiszpański pr/dj

godz. 9 - język włoski pp

godz. 14 - język włoski pr/dj

godz. 9 - języki mniejszości narodowych pp

godz. 14 - języki mniejszości narodowych pr

godz. 9 - język kaszubski pp/prwiedza o tańcu pp/pr

godz. 14 - język łemkowski pp/prhistoria muzyki pp/pr

Egzaminy maturalne rozpoczną się w piątek, 4 maja o godz. 9. Pierwszego dnia tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. O godz. 14 tego dnia odbędzie się matura z języka polskiego - pozom rozszerzony.Zaraz po egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym w tym miejscu opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE, a także odpowiedzi. Jeszcze tego samego dnia będziecie mogli sprawdzić swoje odpowiedzi z tymi, które przewiduje oficjalny klucz.do arkuszy CKE oraz przykładowych odpowiedzi. Warto już teraz dodać ten artykuł do ulubionych zakładek w Waszych przeglądarkach!Maturzyści już od dawna zastanawiają się, jaka książka z kanonu lektur pojawi się na wypracowaniu. - Na 100 proc. będzie "Lalka" - czytamy na Twitterze."Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat" - radzi na Twitterze Paulina.Bogurodzica,Bolesław Prus – LalkaJan Kochanowski – wybrane treny, pieśniAdam Mickiewicz – Dziady część III,Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,Stanisław Wyspiański – Wesele,Bruno Schulz – wybrane opowiadanieW ubiegłym roku maturzyści mieli do wyboru: rozważania na temat tego czy praca jest pasją czy obowiązkiem (na podstawie fragmentu powieści "Ziemi, planecie ludzi” Antoine de Saint-Exupery’ego) albo interpretację wiersza "Słyszę czas" Kazimierza Wierzyńskiego.Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2018.Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2018 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.Matura 2018 to dla absolwentów szkół średnich konieczność przystąpienia do sześciu obowiązkowych egzaminów, dwóch ustnych i czterech pisemnych. Część ustna obejmuje egzamin z języka polskiego oraz egzamin z języka polskiego nowożytnego.W części pisemnej uczniowie zmierzą się z czterema egzaminami, będą to: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.‎Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎Matura 2018 rozpoczyna się w piątek, 4 maja. Harmonogram egzaminów maturalnych 2018 został opublikowany na stronach CKE i regionalnych OKE. Tegoroczni maturzyści rozpoczynają egzaminy maturą z języka polskiego. Sprawdźcie szczegółowy harmonogram matur 2018: