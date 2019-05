Matura 2019. 20 tys. uczniów z Pomorza sklasyfikowano i 6 maja mogą przystąpić do egzaminu

Ilu uczniów przystąpi do matury na Pomorzu?

- W województwie pomorskim do egzaminu maturalnego w 2019 roku zgłosiło się 20612 zdających – informują nas przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Najpopularniejsze przedmioty

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Pomorscy uczniowie na rozszerzeniu najczęściej wybierali: język angielski, który będzie zdawało około 10400 osób, matematykę - ok. 4300, język polski - ok. 3800, geografię - ok. 3780 i biologię - ok. 3300.

W całej Polsce z majowymi egzaminami zmierzy się niemal 270 tys. zdających. Również w skali kraju język angielski jest pierwszym wyborem jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe. Wybrało go aż 154 881 osób, czyli 57,5 proc. zdających. Na drugim miejscu jest geografia - 71 551 osób (26,6 proc.), a na trzecim matematyka - 61 404 osoby ( 22,8 proc.).



1200 uczniów z Pomorza sklasyfikowanych dzięki zmianie prawa

W województwie pomorskim w większości szkół (98 proc.) rady klasyfikacyjne się odbyły. Nie udało się ich zorganizować w 12 placówkach, ale zgodnie z niedawno przyjętą zmianą prawa oświatowego, to dyrektorzy szkoły zatwierdzali oceny w tych szkołach do wtorku 30 kwietnia.

- Gdyby nie zmiana prawa, 1235 uczniów mogłoby nie podejść do egzaminu dojrzałości - informuje nas dr Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty.

- Na szczęście wszyscy uczniowie w województwie pomorskim są sklasyfikowani i mogą myśleć teraz o zadaniach maturalnych. Bardzo się cieszę, że każdy uczeń będzie mógł spokojnie przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego. Trzymam za nich kciuki - dodaje pomorska kurator oświaty.

Problem polegał na tym, że z powodu trwającego do 27 kwietnia strajku protestujący nauczyciele w wielu szkołach odmówili brania udziału w radach klasyfikacyjnych. A brak stopni oznaczałby konieczność powtarzania roku i niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości.

W związku z ryzykiem rząd wprowadził plan awaryjny. Prawo oświatowe ekspresowo znowelizowano tak, by to dyrektorzy szkół mogli klasyfikować uczniów, za co do tej pory odpowiadały wyłącznie rady pedagogiczne.

- A jeśli i rada i dyrektor nie będą chcieli podjąć takich decyzji, to takie decyzje podejmie samorząd - oświadczył premier na posiedzeniu rządu. Nowelizacja „uratowała” ponad 1200 uczniów z Pomorza.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im Jana Pawła II w Gdańsku rady klasyfikacyjne odbyły się już 5 maja, czyli na 3 dni przed rozpoczęciem strajku.

- Maturzyści nie musieli się stresować. Wszystko jest już przygotowane, nawet sale i ławki – mówi w rozmowie z “Dziennikiem Bałtyckim” Agnieszka Tomasik, dyrektor ZSO nr 8.



Zdawalność w 2018 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na Pomorzu egzamin zdało zaledwie 77 proc. maturzystów. W skali kraju zdawalność wynosiła niemal 80 proc. Aby zdać, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. z każdego z egzaminów obowiązkowych i podejść do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Kiedy odbędą się egzaminy?

Sesja główna potrwa od 6 do 25 maja 2019 r.‎ Część pisemną (wszystkie przedmioty) – zaplanowano na 6-23 maja. Część ustną z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja), część ustną z języków obcych nowożytnych – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja).

Od 3 do 19 czerwca 2019 r.‎ potrwa sesja dodatkowa - część ustna od 3 do 8 czerwca i część pisemna od 3 do 19 czerwca. Wyniki poznamy 4 lipca.