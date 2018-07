Maturzyści międzynarodowi z III LO z Gdyni oraz z III LO w Gdańsku („Topolówki”) mogą pochwalić się świetnymi wynikami swoich egzaminów. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy przystąpili do krajowej matury poznali wyniki swoich egzaminów dojrzałości 3 lipca 2018 roku. Dwa dni później o wynikach swoich egzaminów zostali poinformowani maturzyści międzynarodowi.

- Wszyscy tegoroczni absolwenci gdyńskiej „Trójki” zarówno krajową maturę (160 absolwentów), jak i międzynarodową maturę (40 absolwentów) zdali i to na bardzo wysokim poziomie – chwali. - Najwyższe wyniki w tym roku na maturze międzynarodowej w III LO w Gdyni uzyskały:, które zgromadziły po 44 punkty na 45 możliwych do zdobycia. W ten sposób te niezwykle uzdolnione absolwentki gdyńskiej Trójki dołączyły do wąskiego grona, którzy uzyskali tak znakomity wynik wśród kilkunastu setek tysięcy zdających maturę międzynarodową w 2018 r na całym świecie – dodaje.43/45 pkt. uzyskali:. Łącznie aż 16 maturzystów na 40 zdających maturę IBO w Gdyni uzyskało 40 i więcej punktów, a więcej niż połowa ze zdających (27) uzyskało 37 i więcej punktów czyli tyle, ile wymagają podczas rekrutacji najlepsze uczelnie na świecie, np. Oxford lub Cambridge.Średnia wyników z egzaminów na przeprowadzonej w maju 2018 roku maturze międzynarodowej wwyniosła 38,2 pkt. ( na 45 maks. ) i jest jedną z najwyższych na świecie.- W III LO w Gdyni już 981 absolwentów, najwięcej w Polsce, uzyskało. W gdyńskiej „Trójce” średnia z wyników każdego roku mieści się w przedziale 36-38 pkt. na 45 pkt. możliwych do zdobycia. Od momentu przeprowadzenia w 1995 roku pierwszego w historii polskiego szkolnictwa egzaminu matury międzynarodowej aż 8 uczniów z III LO w Gdyni zdobyło maksymalną liczbę punktów tj. 45/45– wylicza dyrektor Kosakowski.Sukcesami mogą pochwalić się także maturzyści z gdańskiej „Topolówki”.- Do sesji maturalnej International Baccalaureatte w maju 2018 przystąpiło 56 maturzystów.Najlepszy wynik 45 punktów, pierwszy raz w historii matury międzynarodowej w Topolówce, uzyskała– informuje. - 44 punkty uzyskała, a 43. Wynik 40 i powyżej otrzymało 11 osób. Średnia punktowa wszystkich tegorocznych maturzystów IB to 37 pkt – dodaje dyrektor Ordak.