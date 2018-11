Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiał w Polsce i na świecie

Zarówno w kraju, jak i za jego granicami w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Polacy nie zawiedli i w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” stawili się tłumnie, aby 11 listopada w samo południe odśpiewać tę najważniejszą dla mieszkańców kraju nad Wisłą - i tych którzy mają go w sercu - pieśń.

Inaczej zresztą być nie mogło, ponieważ idea wspólnego śpiewania hymnu miała w założeniu zjednoczyć Polaków na całym świecie, a jednocześnie poprzez poczucie jedności narodowej uczcić powrót Polski na mapę Europy.

Hymn wyemitowały stacje radiowe oraz zagrały go orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Do wspólnego świętowania zespoły polskich teatrów, oper i filharmonii zapraszały lokalne społeczności.

W Warszawie polski hymn odśpiewany został w kluczowych dla miasta miejscach. Jednym z nich był plac Zamkowy, na którym jeszcze na długo przed południem powiewać zaczęły biało-czerwone flagi. A zapełnione do granic możliwości autobusy dowoziły ciągle nowych pasażerów, których docelowym przystankiem było Stare Miasto.

O godz. 12.00 wszystkie osoby zgromadzone w pobliżu Kolumny Zygmunta zwróciły się twarzami do Zamku Królewskiego. Wówczas rozległo się bicie dzwonów, a zaraz potem trębacz stojący na zamkowej wieży zainicjował Mazurka Dąbrowskiego. Wtedy to przez całe Stare Miasto zaczęły płynąć słowa „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!”.

Przez kolejne trzy minuty w wielu miejscach stolicy, zarówno starsi, jak i młodsi oraz bardzo młodzi Polacy stojąc na baczność śpiewali hymn Polski. Choć ze znajomością słów Mazurka bywa różnie, tego dnia wszyscy zgromadzeni przed Zamkiem Królewskim starali się jak mogli, aby słowa hymnu nawet na chwilę nie przycichły, aż do końca czwartej zwrotki.

Jednak tego dnia hymn najgłośniej wybrzmiał na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości państwowe, związane z obchodami Święta Niepodległości. Tysiące osób, po usłyszeniu pierwszych dźwięków hymnu, uzupełniło je słowami patriotycznej pieśni.

Jak informuje Biuro Programu „Niepodległa”, 11 listopada polski hymn państwowy można było usłyszeć w prawie tysiącu miejscowościach, które zorganizowały wspólne śpiewanie w Polsce i za granicą, na sześciu kontynentach - w Australii, Azji, Afryce, obu Amerykach, a także w wielu miejscach w Europie, m.in. w Londynie, Pradze, Sankt Petersburgu, czy Wilnie.