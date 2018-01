Sieć restauracji McDonald’s chce wykorzystać skalę swojej działalności do uzyskania pozytywnego wpływu na środowisko. Cele McDonald’s to wprowadzenie do 2025 r. recyklingu we wszystkich restauracjach marki oraz przejście w 100% na opakowania pochodzące ze źródeł odnawialnych, produkcji certyfikowanej lub recyklingu.

Sieć restauracji McDonald’s przedstawiła dzisiaj plany ulepszania opakowań swoich produktów, podkreślając, że jej celem jest znaczne ograniczenie ilości produkowanych odpadów. W ten sposób firma chce wywierać pozytywny wpływ na społeczności wszędzie, gdzie oferuje swoje usługi.



McDonald’s zamierza dołożyć starań, aby do 2025 roku 100% wszystkich opakowań przeznaczonych dla klientów pochodziło ze źródeł odnawialnych, recyklingu lub certyfikowanej produkcji, przy czym preferowane będą surowce opatrzone certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC). Koncernowi zależy również na wprowadzeniu recyklingu we wszystkich restauracjach marki na świecie, niezależnie od różnic w zakresie infrastruktury związanej z procesem recyklingu, przepisów prawa oraz nawyków konsumenckich, które występują między krajami, a czasami nawet miastami. McDonald’s, wykorzystując skalę swojej działalności, chce włączyć się we wprowadzanie szeroko zakrojonych, pozytywnych zmian na wszystkich rynkach, na których działa, także w Polsce.



– Według badania*, przeprowadzonego w styczniu 2018 r. przez PBS, większość Polaków (91 proc.) dostrzega, że zużyte opakowania są ważnym problemem dla środowiska naturalnego. Ponadto 93 proc. respondentów jest zdania, że firmy sprzedające opakowane produkty powinny podejmować działania na rzecz zmniejszenia wpływu zużytych opakowań na środowisko naturalne. McDonald’s odpowiada na to oczekiwanie poprzez dotychczasowe działania oraz ambitne zobowiązania na przyszłość – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska, i dodaje: – Z wyników badania dowiedzieliśmy się również, że 89 proc. Polaków chętnie korzystałoby z możliwości segregacji w miejscach publicznych, np. restauracjach szybkiej obsługi. W restauracjach McDonald’s w Polsce rzeczywiście możemy zaobserwować, że nasi goście chętnie i prawidłowo korzystają ze specjalnych koszy do segregowania odpadów.



Przedstawione dziś plany koncernu to kolejny krok McDonald’s – już wcześniej firma postawiła sobie cel zakładający, że do 2020 r. 100% opakowań wykonanych z masy papierowej będzie pochodziło z recyklingu bądź certyfikowanych źródeł, które nie przyczyniają się do wylesiania.



– Jesteśmy największą siecią restauracyjną na świecie. Możemy wykorzystać skalę naszej działalności w słusznej sprawie i wprowadzić zmiany, jakich oczekują nasi goście. Nasze działania będą miały wpływ w każdym miejscu na świecie – mówi Francesca DeBiase, dyrektor ds. łańcucha dostaw i zrównoważonego rozwoju w McDonald’s. – Efektem tych zmian będzie ochrona większej liczby drzew i dróg wodnych, a także oszczędność energii czy ograniczenie produkcji odpadów. To najważniejsze cele, które możemy osiągnąć, wykorzystując skalę i zasięg naszej działalności w szczytnym celu – dodaje DeBiase.



Aby zrealizować swoje plany, McDonald’s podejmie szereg inicjatyw przy wsparciu ekspertów branżowych, administracji lokalnej i organizacji związanych z ochroną środowiska, które będą miały na celu zmianę opakowań i wdrożenie rozwiązań sprzyjających recyklingowi. Koncern zakłada, że wspólnymi siłami uda się wypracować i wprowadzić opakowania dostosowane do możliwości systemów recyklingowych, a także wyedukować w tym zakresie pracowników restauracji i zachęcić do recyklingu gości.



Działania w trosce o środowisko trwają w McDonald’s nie od dziś. McDonald’s wykonał zwrot w kierunku ekologicznych opakowań niemal 25 lat temu, co zbiegło się z początkiem przełomowej współpracy z EDF. Dzięki tej inicjatywie w ciągu pierwszych dziesięciu lat wyeliminowano ponad 135 milionów kilogramów opakowań, poddano recyklingowi 1 milion ton tekturowych pudełek oraz o 30% zredukowano ilość produkowanych odpadów.



– Blisko trzydzieści lat temu McDonald’s i EDF połączyły siły, aby podjąć walkę z produkcją odpadów stałych i przyspieszyć wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru projektowania opakowań. Po drodze wypracowaliśmy pionierski model partnerstwa między spółkami a organizacjami non-profit. Dzisiaj McDonald’s stale podnosi poprzeczkę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, stawiając sobie ambitne cele oraz prowadząc współpracę z partnerami uczestniczącymi w całym łańcuchu wartości, której celem jest osiągnięcie maksymalnego efektu – zauważa Tom Murray, wiceprezes EDF+Business, jednostki podlegającej Environmental Defense Fund.



- McDonald’s od dłuższego czasu sięga po materiały oznaczone certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC), co potwierdza zaangażowanie tej firmy w pozyskiwanie opakowań w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska naturalnego, z korzyścią dla ludzi i lasów na całym świecie – mówi Kim Carstensen, dyrektor generalny Forest Stewardship Council, i dodaje: – Wiarygodne partnerstwo między FSC a McDonald’s daje koncernowi niepowtarzalną możliwość, aby w najprostszy sposób zaangażować konsumentów w ochronę lasów i środowiska.



Sheila Bonini, senior vice president World Wildlife Fund (WWF), podkreśla: – Inteligentne zarządzanie odpadami zaczyna się od ulepszonego pozyskiwania surowców, współpracy w ramach łańcucha wartości i lepszej komunikacji z konsumentami. Ogłoszone dzisiaj zobowiązanie McDonald’s pokazuje silne przywództwo firmy w rozwoju opakowań i wprowadzaniu rozwiązań służących recyklingowy na skalę, która może przedłużyć żywotność naszych zasobów naturalnych, a także wyznaczyć kierunek branży w stronę zrównoważonych praktyk.



Obecnie 50% opakowań przeznaczonych dla gości McDonald’s pochodzi ze źródeł odnawialnych, recyklingu lub certyfikowanej produkcji. Z kolei 64% opakowań bazujących na masie papierowej pochodzi z certyfikowanych źródeł lub recyklingu. Ponadto około 10% wszystkich restauracji McDonald’s poddaje recyklingowi opakowania wykorzystywane przez klientów.



– Chcemy robić coraz więcej i jeszcze wyżej podnosić poprzeczkę w zakresie tego, co znaczy być odpowiedzialną firmą, której zależy na sprawach ludzkości i naszej planety – mówi DeBiase.



*Badanie zrealizował PBS na ogólnopolskiej próbie n=813 Polaków; styczeń 2018 r.



