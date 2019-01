Mela Koteluk. Z premierową trasą koncertową „Migawka” w Gdańsku

Konkurs. Wygraj darmowy przejazd pociągiem na Przystanek Woodstock!

red

W dniach 14-16 lipca w Kostrzynie odbędzie się tegoroczna edycja Przystanku Woodstock. Zapraszamy Was do udziału w konkursie, w którym będziecie mogli wygrać darmowy przejazd specjalnym „woodstockowym” pociągiem do miejsca pełniącego w tym czasie rolę stolicy polskiego rocka.