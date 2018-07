Na współlokatora w hotelowym pokoju wybralibyśmy Lionela Messiego, ale używane auto chętniej kupilibyśmy od Cristiano Ronaldo albo Roberta Lewandowskiego – tak wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego w ramach kampanii „Novotel – Zgrupowanie Kibiców”.

Przed i podczas zakończonych właśnie mistrzostw goście hoteli Novotel w Europie Wschodniej odpowiadali na pytania dotyczące futbolu i turnieju w Rosji. Fanów zapytano nie tylko o typy i preferencje kibicowskie, ale też m.in. o to, z którym piłkarzem najchętniej poszliby na piwo, którego wybraliby na współlokatora w hotelowym pokoju i od którego kupiliby używany samochód Goście hoteli Novotel odpowiadali na pytania jeszcze przed startem decydującej fazy turnieju. Aż 16% z nich faworyta do mistrzostwa upatrywało w Brazylii. Duże szanse dawano też Francji (11,2% głosów) i – co ciekawe – Polsce, którą wskazało 8,9% respondentów. Wśród głównych faworytów do tytułu wymieniano również Anglię (8% wskazań), Hiszpanię (7%) oraz Niemcy (6,7%).Kibice nie tylko wierzyli w „Canarinhos”, ale też trzymali za nich kciuki. Na pytanie o ulubioną (poza ojczystą) reprezentację, 12% ankietowanych wskazało na Brazylijczyków. Dużą sympatię budzili także Anglicy i Chorwaci (po 8,6% odpowiedzi).Hotelowi goście zostali zapytani także o preferencje dotyczące poszczególnych zawodników. Jak się okazało, za najbardziej godnych zaufania i interesujących piłkarzy uznajemy największe gwiazdy światowego futbolu. Na pytanie o to, z którym piłkarzem najchętniej dzieliliby hotelowy pokój, 11,6% ankietowanych wskazało Lionela Messiego. Nieco mniej wybrało Cristiano Ronaldo (10,3% odpowiedzi), a także Neymara i Roberta Lewandowskiego (po 7,4%).W pozostałych kategoriach najczęściej wskazywanym piłkarzem był już Portugalczyk. To z nim najchętniej poszlibyśmy na piwo (11,4% wskazań), od niego chcielibyśmy kupić używane auto (rekordowe 24,9% odpowiedzi) czy pojechać na wspólne wakacje (9,9%). Warto odnotować, że we wszystkich kategoriach obok Ronaldo na podium trafiali też Messi i Lewandowski.W badaniu ankietowym udział wzięło 474 respondentów, gości hoteli w Budapeszcie, Gdańsku, Katowicach, Pradze, Segedynie, Sofii, Szczecinie, Székesfehérvárze i Wrocławiu.Badanie przeprowadzono w związku z kampanią „Zgrupowanie Kibiców”, w ramach której marka Novotel zaprosiła kibiców do dzielenia sportowych emocji. Przez cały czas trwania mistrzostw we wszystkich 23 hotelach w Europie Wschodniej funkcjonowały ministrefy kibica, w których można było oglądać transmisje z meczów. Specjalnie dla fanów powstał też portal www.ZgrupowanieKibicow.pl , za pośrednictwem którego można było śledzić najważniejsze wydarzenia turnieju.Za realizację kampanii odpowiada agencja Arskom Group.