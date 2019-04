MEVO rośnie w siłę i przeprasza za potknięcia. Rowery wypożyczono już niemal 135 tys. razy

Rowery MEVO już od ponad dwóch tygodni cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców Trójmiasta. Przez pierwszych 17 dni od momentu ich udostępnienia, czyli od 26 marca 2019 roku, rowery wypożyczono już niemal 135 tys. razy. To skala niespotykana jak dotąd w innych metropoliach. W I etapie udostępniono 1224 rowery, ale docelowo ich liczba ma wzrosnąć do 4080.

Od początku funkcjonowania każdy jednoślad został wypożyczony już średnio 110 razy.

- System, który zbudowaliśmy wspólnie z władzami samorządowymi i mieszkańcami 14 gmin Metropolii, jest innowacją w skali całej Europy, nie tylko w Polsce - mówi Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Nextbike Polska, firmy odpowiedzialnej za wdrożenie rowerów dla mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMGGS). - Dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom, przepraszamy za każde potknięcie i niedoskonałość operacyjną, prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości”.

Na pełnej baterii, która zasila silnik elektryczny pojazdu, możliwe jest przejechanie 60 km.

- Obecnie udoskonaliliśmy system ładowania i wymiany baterii - tłumaczy rzecznik. - Czas, jaki potrzebujemy, aby „przywrócić” rower do pracy, został skrócony niemal dwukrotnie. To oznacza, że wydłużył się realny czas umożliwiający korzystanie z każdego roweru” – mówi Pogorzelski.

Nextbike'owi zależy na tym, by jak najszybciej i najskuteczniej poprawić dotychczasową sytuację. Wkrótce na nadmorskie drogi wyjadą nowe, przetestowane rowery. Firma zapewnia, że z każdym dniem mieszkańcy będą widzieć poprawę i już wkrótce ukrócone zostaną wszelkie frustrujące sytuacje, a na drogi OMGGS wyjedzie ponad 4 tys. jednośladów.

System to nie tylko rowery. To również aplikacja pomagająca w określeniu dostępnych lokalizacji, sprawnych rowerów, ich wypożyczaniu i obsłudze konta. Stoją za tym również osoby obsługujące system – serwisanci, pracownicy relokacji oraz udzielający porad i wyjaśnień pracownicy Biura Obsługi Klienta. Liczba odpowiedzialnych za to osób od momentu uruchomienia projektu wzrosła już 2,5 krotnie i nadal będzie zwiększana. Codziennie wprowadzane są rozwiązania mające na celu uwzględnienie zgłaszanych uwag i maksymalne zwiększenie zadowolenia cyklistów.