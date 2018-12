MH Automatyka Gdańsk pewnie ograła kolejnego rywala

Automatyka pewnie wygrała z Polonią [ZDJĘCIA]

(stan)

Automatyka Gdańsk pokonała Tempish Polonię Bytom 7:2 w PHL. Hokeiści z Bytomia chcieli w tabeli gonić gdańszczan, ale Automatyka dzięki tej wygranej umocniła się na szóstym miejscu, powiększając przewagę nad Polonią do siedmiu punktów, a strata do piątego Podhala Nowy Targ to już...