Niestety, gdańscy hokeiści nie zaliczą piątkowego spotkania do udanych. Podopieczni trenera Andrieja Kowaliowa przegrali z TatrySki Podhalem Nowy Targ 1:2.

Pierwsza tercja piątkowego spotkania nie należała do najprzyjemniejszych z punktu widzenia kibiców. Dogodnych sytuacji do strzelenia bramki było niewiele i to zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Nieco więcej zaczęło dziać się w drugiej odsłonie, kiedy to padł pierwszy gol w tym pojedynku. W 31. minucie Ogorodnikow, niemalże cały czas biegnąć samotnie, dojechał aż pod bramkę, gdzie z bliska zdołał pokonać Witkowskiego. To był pierwszy cios wymierzony w gdańskich hokeistów.Drugi ekipa z Nowego Targu zadała w trzeciej tercji. Wówczas, w 55. minucie, goście przeprowadzili szybką kontrę i Kamil Kapica pokonał bezradnego Witkowskiego. Niestety, gospodarze zdołali odpowiedzieć w ostatnich sekundach meczu tylko honorowym trafieniem Jakuba Stasiewicza. Na więcej nie starczyło czasu.W niedzielę gdańszczanie zmierzą się z PGE Orlikiem Opole na wyjeździe. Początek spotkania o godz. 17.0:1 Siergiej Ogorodnikow (31)0:2 Kamil Kapica (55)1:2 Jakub Stasiewicz (60): Witkowski, Bilcik, Maciejewski - Vitek, Polodna, Skutchan; Lehmann, Mund - Szczerbakow, Pesta, Marzec, Dolny, Wysocki - Rompkowski, Stasiewicz, Samusienko; Smal, Kantor - Strużyk, Różycki, Wrycza: Odrobny, Jaśkiewicz, Tomasik - Kolusz, Zapała, Wielkiewicz, Sulka, Samarin - Gruszka, Ogorodnikow, Biezais, K.Kapica, Pichnarcik - Michalski, Neupauer, Różański; Wsół, Mrugała - Michalski, Siuty, Svitac.