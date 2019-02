MH Automatyka Gdańsk wyrównała stan rywalizacji w fazie play-off

Bardzo ważna dla losów rywalizacji okazała się pierwsza tercja. Gdańszczanie prowadzenie objęli już w 42. sekundzie spotkania. Z bliskiej odległości bramkarza rywali pokonał Josef Vitek. Tyszanie co prawda szybko chcieli odrobić straty, ale mocny pressing gospodarzy im to uniemożliwił. W pierwszej tercji natomiast miejscowi przeprowadzili jeszcze zabójczą kontrę. Podanie Petra Polodny do niepilnowanego Jana Stebera zakończyło się drugim trafieniem dla MH Automatyki.

W 31. minucie natomiast było już 3:0. Gospodarze znowu wykorzystali szybką kontrę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Aleksandr Gołowin. Wtedy wydawało się, że MH Automatyka pewnie zmierza po zwycięstwo.

Gospodarze jednak chyba za szybko uwierzyli, że to spotkanie jest wygrane. W trzeciej tercji najpierw bramkę kontaktową zdobył Jarosław Rzeszutko, a na dziesięć minut przed końcem meczu na 3:2 trafił Filip Komorski. Zrobiło się nerwowo.

Zepchnięci do defensywy gdańszczanie w 52. minucie zdołali uciec sporo gilotyny. Dosyć szczęśliwe trafienie zanotował Szymon Marzec. Krążek odbił się wówczas od parkanu Johna Murraya i wpadł do siatki. Chwilę przed ostatnią syreną prowadzenie podwyższył jeszcze Jegor Rożkow.

Mecz numer trzy, w rywalizacji, która toczy się do czterech zwycięstw, zaplanowany został na najbliższy piątek (początek spotkania w Tychach o godz. 18).

MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

1:0 Josef Vitek (1 min.)

2:0 Jan Steber (13)

3:0 Aleksandr Gołowin (31)

3:1 Jarosław Rzeszutko (45)

3:2 Filip Komorski (50)

4:2 Szymon Marzec (51)

5:2 Jegor Rożkow (59)

MH Automatyka: Cowley; Cunik, Maly - Steber, Polodna, Vitek; Tesliukiewicz, Krasowski - Jełakow, Rożkow, Gołowin; Pastryk, Lehmann - Danieluk, Rompkowski, Marzec; Leśniak, Dolny - Stasiewicz, Pesta, Samusienko

GKS: Murray; Pociecha, Ciura - Sykora, Cichy, Szczechura; Górny, Bryk - Klimenko, Rzeszutko, Bagiński; Kotlorz, Nowajowski - Jafimenka, Komorski, Michnow; - Kolarz, Kogut - Gościński, Galant, Witecki