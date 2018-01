Miał napaść na pracownika sklepu przy ul. Trakt Św. Wojciecha - ukraść mu portfel z pieniędzmi oraz dokumentami, a gdy pokrzywdzony próbował odebrać mu swoją własność uderzyć go. Teraz grożą mu konsekwencje.

Jak informują policjanci, dzięki pracy kryminalnych z Oruni odpowiedzialności karnej nie uniknie 41-latek, który napadł na pracownika sklepu przy ul. Trakt Św. Wojciecha.- Sprawca ukradł mu portfel z pieniędzmi oraz dokumentami, a gdy pokrzywdzony próbował odebrać mu swoją własność uderzył go. Sędzia na podstawie zebranego materiału dowodowego zadecydował o tym, że 41-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - mówią mundurowi.Policjanci opowiadają o szczegółach sprawy: - 25 grudnia 2017 roku policjanci z komisariatu na Oruni otrzymali informację, z której wynikało, że nieznany sprawcy na terenie sklepu przy ul. Trakt św. Wojciecha zaatakował pracownika sklepu. Sprawca ukradł portfel z pieniędzmi, a potem gdy pokrzywdzony chciał odebrać mu swoją własność, sprawca zaczął dusić pokrzywdzonego. Straty zostały wycenione na 1000 zł. Pracując nad sprawą kryminalni z komisariatu na Oruni bardzo szybko ustalili tożsamość sprawcy i w miniony weekend zatrzymali 41-letniego mieszkańca Gdańska, który trafił do policyjnego aresztu.Służby wskazują, że na podstawie zebranych dowodów sprawca usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwo, przesłuchał go prokurator, a sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.- Za kradzież rozbójniczą może mu grozić im do 10 lat pozbawienia wolności - kończą przedstawiciele gdańskiej policji.