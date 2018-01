Do śledczych dobrowolnie zgłosił się mężczyzna, który miał wybić szybę w mieszkaniu Michała Tuska. Prokurator przesłuchał go i przedstawił mu zarzuty.

Do zdarzenia doszło 3 września 2017 r. około 18.00 w Gdańsku Wrzeszczu. O przesłuchaniu mężczyzny poinformował dzisiaj prok. Remigiusz Signerski z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Śledczy przedstawili w tej sprawie zarzuty.Jak poinformował prokurator, chodzi o uszkodzenia mienia polegające na wybiciu dwóch szyb w mieszkaniu (o łącznej wartości szkody 540 złotych) i narażenie przez rzut kamieniem i wybicie szyby w pomieszczeniu, Michała Tuska i osób tam zamieszkujących na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.Co ciekawe, sam podejrzany nie przyznał się zarówno do zamiaru wybicia szyby, jak również narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu domowników, którzy tam się znajdowali.- Stwierdził, że ten kamień, który miał w ręku, z którym szedł, odrzucił w kierunku budynku, ale nie z zamiarem wybicia szyby. Wyjaśnił, że był pod wpływem alkoholu, szedł z kolegą, kłócili się którędy pójdą do sklepu po kolejne piwo i dlatego tak gestykulowali. Twierdził, że nie jest związany z żadnymi środowiskami nacjonalistycznymi, prawicowymi czy kibicowskimi, że jest apolityczny i że nie wiedział, że tam mieszka Michał Tusk - relacjonuje prok. Signerski.Z informacji udzielonych przez prokuratora wynika także, że mężczyzna stwierdził iż Tusk jest w zasadzie jego sąsiadem, więc... nie chciałby czegoś takiego mu zrobić.- Wyraził żal, że stłukł tę szybę i gotowość do zapłaty za nią. Jego obrońca będzie się kontaktował z pełnomocnikiem pokrzywdzonego - mówi prok. Signerski.Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna jest osobą niekaraną, posiada stałe miejsce zamieszkania, jest zatrudniony. - Podstaw do izolacyjnych środków zapobiegawczych nie było. Dobrowolnie wskazał osobę, z którą wtedy szedł, podał numer telefonu do tej osoby. Prokurator wezwał ją na jutro, by ją przesłuchać - mówi prok. Signerski.Wobec podejrzanego zastosowano: dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania do nich, a także zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.