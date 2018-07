Michał Mak zagrał w podstawowym składzie Lechii Gdańsk w meczu sparingowym z Asteras Tripolis. To oznacza, że ma szansę zacząć sezon w wyjściowej "11".

Dla Maka to powrót do Lechii z wypożyczenia do Śląska Wrocław. Tam jednak grał tylko jesienią, a wiosną rehabilitował się po operacji kolana. Dla skrzydłowego to koleje podejście do gry w zespole biało-zielonych. Wcześniej wracał po wypożyczeniu do Arminii Bielefeld, ale nie wywalczył sobie miejsca w składzie i trafił właśnie do Śląska.[przycisk_galeria]- Wróciłem do Lechii z wypożyczenia i mam kolejne podejście do gry w gdańskim zespole - mówił Mak po meczu sparingowym z Asteras. - Cieszę się, że kontuzja już jest za mną. Jestem zdrowy i przepracowałem cały okres przygotowawczy . Czuję się dobrze i z optymizmem patrzę w przyszłość. Główny problem miałem z kolanem. Przeszedłem poważną operację i nie grałem dziewięć miesięcy. Jestem już po rezonansie i jest już wszystko OK. Wracam do formy i mam nadzieję, że zdrowie będzie mi już dopisywać.W klubie zapewniają, że nie szukają skrzydłowych, więc Lechia postawi na Maka i jego kolegów grających na tej pozycji.- Każdy z nas nas daje na tej pozycji dużo jakości. Wydaje mi się, że mamy w zespole mocne skrzydła i to będzie także nasza broń w tym sezonie. Na każdą pozycję jest po dwóch zawodników, więc wydaje mi się, że mamy mocny skład. Rywalizujemy o miejsce w zespole i to jest zdrowa rywalizacja. W ostatnim sparingu z Asteras wynik na pewno nie jest dobry, ale wydaje mi się, że byłby momenty bardzo dobrej gry w naszym wykonaniu - uważa Michał.Piłkarz liczy na to, że wróci do takiej formy, w jakiej był w biało-zielonych barwach przed wypożyczeniem do Arminii.- Chciałbym wrócić do tej dyspozycji sprzed kontuzji, kiedy bazowałem na dryblingach i szybkości. Będę dążył do tego i wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Wiem, że jak jestem zdrowy i nic mi nie przeszkadza, to czuję się dobrze i tak jest teraz - zakończył Mak.