Michał Winiarski, trener Trefla Gdańsk: Mam nadzieję, że wygranych w lidze będzie jak najwięcej

Startuje pan chyba z dobrego miejsca. Poprzedni rok dla Trefla był słaby w PlusLidze, a zaskakująco dobry w Lidze Mistrzów, gdzie udało się postraszyć nawet Zenita Kazań. Można powiedzieć, że w rewanżowym meczu z Zenitem decydowała jedna piłka. A wtedy Zenit nie tyle, co byłby postraszony, a wręcz by go nie było już w rozgrywkach. Faktycznie, poprzedni sezon był super, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Natomiast w lidze polskiej Trefl grał bardzo w kratkę. Myślę, że wiązało się to z tym, że rezerwowi grali dużo mniej i ten pierwszy skład, jedna szóstka, pojawiała się w każdym spotkaniu. Ja się cieszę, że teraz nie będziemy grać w żadnych pucharach. Mam młody zespół i będę miał czas, aby z nim trenować. Tych treningów będzie naprawdę bardzo dużo. Oczywiście będą momenty, w których trzeba będzie zluzować, ale okres przygotowań i to, że liga startuje bardzo późno, bo reprezentacja oprócz mistrzostw Europy ma jeszcze Puchar Świata, daje mi duży handicap.

O pana przejściu do Gdańska plotkowano od dawna. Teraz to już oficjalna wiadomość. Dlaczego wybrał pan Trefla? Przede wszystkim dlatego, że poczułem, że jestem gotowy na pracę jako pierwszy trener. Przede wszystkim dlatego, że dostałem zaufanie ze strony gdańskiego Trefla. Przede wszystkim dlatego, że mam szansę pracować z młodymi zawodnikami. Wiem, że będzie to zespół, z którym będziemy musieli dużo pracować. Zrobię wszystko, żeby przekazać mój system grania, żeby chłopacy czerpali radość z gry. Ja idąc codziennie na salę czerpię z tego ogromną przyjemność. Wszyscy możemy stworzyć fajny klimat. Inna sprawa, że to początek pewnego projektu. Podpisaliśmy umowę dwuletnią z możliwością jej przedłużenia na trzeci rok. Chciałbym ten kontrakt wypełnić, przede wszystkim zaczynając w pierwszym roku z młodzieżą. A kiedy się ma pod kontrolą zespół na samym początku, to jest duża szansa, że w drugim i trzecim roku będzie jeszcze lepiej.

Miał pan dowolność, jeśli chodzi o wybór nazwisk do drużyny? Naciskał pan na kogoś konkretnie?

Wiem, jakim dysponowałem budżetem. Myślę, że wszyscy siedzący w sporcie mniej więcej zdają sobie sprawę, jak to wygląda. Miałem czterech zawodników pod kontraktem. Prezes powiedział jednak, że mam swobodę w budowaniu zespołu. I to też było ważnym bodźcem, który zadecydował, że podjąłem się pracy w Gdańsku. Miałem duży wpływ na drużynę, poza tymi czterema zawodnikami. Zebrałem grupę chłopaków, których oglądałem już od dłuższego czasu. Musiałem spoglądać przede wszystkim na perspektywicznych siatkarzach, którzy mogą eksplodować, jeśli chodzi o przyszłość. Wiadomo przecież, że nie można konkurować z czołówką ligi, jeśli chodzi o pieniądze. Uważam, że zespół, który wybrałem, będzie zespołem młodym, ale – jeszcze raz powtórzę – perspektywicznym, a z naszej pracy będziemy mieć dużo radości.

A kto będzie trzonem tej drużyny?

Na pewno jest Ruben Schott, który udowodnił swoją postawą, że zasługuje na to, aby przedłużyć z nim kontrakt. W tej chwili to zawodnik bardzo wszechstronny. Jego charakterystyka bardzo mi odpowiada. Zawodnicy, którzy zostają to Marcin Janusz, Kewin Sasak, Bartek Mordyl, Szymon Jakubiszak, Fabian Mejcherski, Maciek Olenderek. O reszcie siatkarzy niebawem się dowiemy.

Od 9 do 11 sierpnia w Ergo Arenie odbędzie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio, z udziałem m.in. reprezentacji Polski. To będzie też okazja dla pana zawodników do podglądania z trybun tych najlepszych?

Ja zawsze wychodzę z założenia, że to co robimy ma nam sprawiać przyjemność. Ja nie mogę narzucić zawodnikom, że w okresie, w którym odpoczywają, mają oglądać wszystkie spotkania. Wiem, że są tacy, którzy oglądają. Praca musi wychodzić sama, z wewnątrz. My, oficjalnie, przygotowania rozpoczniemy 19 sierpnia. Będziemy więc mieć dziesięć tygodni do pierwszej, ligowej kolejki. Kilka dni temu zabrałem cały zespół na badania, w których nasz trener od przygotowania fizycznego zrobił wszystkie pomiary i testy. Mamy cały obraz tego, jak oni wyglądają w tym momencie. Dostali cel i program, który określa, jak mają się przygotowywać. Mimo tego, że mają wolne, to będą pracować fizycznie. Z doświadczenia wiem, że ta fizyczna baza jest niezbędna. A jak będą dobrze przygotowani fizycznie, wtedy możemy zacząć z siatkówką. Cały okres przygotowawczy jest do mojej dyspozycji, więc jestem pozytywnie nastawiony.