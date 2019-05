Między 1 a 11 czerwca SKM nie zatrzyma się na stacji Gdańsk Stocznia

Zmiany na przystanku SKM Stocznia są częścią organizacji ruchu zarządzonej przez władze Gdańska na czas obchodów. Na czas wyłączenia z ruchu tej stacji podróżni jadący od strony stacji Gdańsk Główny w kierunku Wejherowa, posiadający bilety PKP SKM (okresowe i jednorazowe) ważne do przystanku Gdańsk Stocznia, będą mogli podróżować aż do przystanku Gdańsk Politechnika. Analogicznie Ci, którzy mają bilet do Gdańska Stoczni od Strony Gdyni między 1 a 11 czerwca będą mogli dojechać na nim do Gdańska Głównego.

Piesza kładka nad przystankiem Gdańsk Stocznie zamknięta będzie 1 i 4 czerwca w godz. 18-24.

