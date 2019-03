Międzynarodowy Dzień liczby Pi. Na gdańskie tory wyjedzie zabytkowy tramwaj. Każdy pasażer otrzyma matematyczną zagadkę

Z okazji Dnia liczby Pi każdy pasażer matematycznego tramwaju otrzyma bezpłatny bilet z zadaniem do rozwiązania, a kontrolerzy sprawdzą wyniki. Pomysłodawczyni "Gdańskiego przystanku Matematyka", Katarzyna Maszka, zachęca do zainteresowania się matematyką.

- Może być ona fascynująca zarówno dla dziadka, babci i wnuczka, jak mamy i taty - mówi Katarzyna Maszka. - Można ją lubić w każdym wieku, a podróż matematycznym tramwajem będzie do tego doskonałą okazją.

Trasa matematycznego tramwaju: Strzyża – Siedlce – Jelitkowo – Strzyża.

Rozkład jazdy:

Strzyża, odjazdy 10.00, 12.00.

Jelitkowo odjazdy 10.22, 12.22 (postój 4 minuty).

Siedlce odjazdy 11.26, 13.26 (postój 16 minut).

Strzyża 14.00 koniec.

Symbol π wprowadził w 1706 roku William Jones w książce Synopsis Palmariorum Mathesos (π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, czyli obwód), a rozpowszechnił go później Leonhard Euler. Liczba π jest znana także jako stała Archimedesa lub ludolfina – tak została nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena (obaj obliczyli przybliżone wartości liczby π, przy czym van Ceulen zrobił to z dokładnością do 35 miejsc po przecinku).