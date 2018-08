Gdański Ogród Zoologiczny zaprasza do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Lwa. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji z lwami w roli głównej.

- Na gości czekać będzie wiele atrakcji: po raz pierwszy będzie można zobaczyć całe stado lwów razem na wybiegu, przyjrzeć się jak młode lwy zareagują na wręczone im pyszne prezenty, porozmawiać z opiekunami lwów, wziąć udział w zabawach edukacyjnych, a także w grze terenowej „Poznaj przyjaciół Lwa Heweliona” organizowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną i zgarnąć nagrody zarówno dla tych małych jak i większych uczestników- zapowiada Malwina Spandowska z gdańśkiego ZOO.



świętowany będzie w piątek, 10 sierpnia, w godzinach 10.00 – 14.00.są chlubą gdańskiego ZOO. Obecnie stado liczy 8 lwów. Przywódca stada Arco przyjechał do Gdańska z Portugalii, obecnie ma 8 lat. Dorosłe samice, Berghi i Tchibinda pochodzą z Francji. 3-letnia samica Tola urodziła się w gdańskim ogrodzie, podobnie jak cztery młode lwy, 3 samców i 1 samiczkę Cazę, urodzone pod koniec ubiegłego roku. Kilka osobników z wcześniejszych miotów wyjechało założyć własne stada do innych ogrodów zoologicznych, w Polsce, w Czechach, Francji i w Niemczech.Lwy angolskie zamieszkują południowo-zachodnią Afrykę. Są zwierzętami społecznymi, w przeciwieństwie do innych kotowatych.. Tylko nieliczne samce żyją samotnie. Dominujący w stadzie samiec odpowiedzialny jest za nadzór i obronę swego terytorium. Polują głównie samice, stosując taktykę zespołową, głównie na duże zwierzęta: zebry, gnu, antylopy czy guźce. Większość czasu w ciągu doby, nawet do 20 godzin, zwierzęta te przeznaczają na odpoczynek. Choć lwy nie kąpią się chętnie, potrafią pływać. Średnia długość życia lwa w naturze to 12 lat, a w ogrodach zoologicznych 25 lat.Lwy angolskie to gatunek zagrożony wyginięciem. W ciągu ostatnich 25 lat populacja tych wspaniałych zwierząt zmniejszyła się drastycznie z około 100 tysięcy do 25 tysięcy osobników.