Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku ogłasza konkurs

1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku

Filia dla Dorosłych w Malborku, Plac Słowiański 5,

Mediateka w Malborku, Stare Miasto 42.

2. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania:

2.1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku:

a) związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub,

b) związanym z prowadzeniem instytucji kultury lub,

c) kierowniczym,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

7) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania biblioteki m.in.:

a) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

b) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c) ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

f) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2.2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie bibliotekarskie, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją kultury,

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim,

3) kreatywność, komunikatywność.

2.3. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany (pobierz)

3) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie wyższe tj. dyplomu ukończenia studiów (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),

4) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy stwierdzające wymagany staż pracy lub ewentualnie dokument stwierdzający zarządzanie instytucją kultury (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie (pobierz)

a) iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

6) pisemnie opracowany program funkcjonowania i koncepcja rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku – własnoręcznie podpisany,

7) mile widziane dokumenty dodatkowe np. opinie, rekomendacje, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach specjalistycznych itp.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wybrana do zatrudnienia zostanie skierowana na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.

3. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku” w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 10.00. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje termin wpływu do Urzędu Miasta. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie na kopercie numeru telefonu kontaktowego/adresu e – mail w celu powiadomienia kandydatów o miejscu i terminie postępowania konkursowego.

4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków:

Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 17 grudnia 2018 r.

5. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji kultury:

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, w Wydziale Organizacyjnym – Referat ds. Kadr, pok. 206, tel. 55 629 04 22.

6. Informacje dodatkowe:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Malborka. Postępowanie konkursowe odbędzie się w Urzędzie Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie tj. telefonicznie lub e – mailem.

Powołanie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malbork.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Malbork z siedzibą w Malborku,

Plac Słowiański 5.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 55 629 04 03 lub e – mail iod@um.malbork.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone

w ogłoszeniu o konkursie.

4. Podanie danych w aplikacjach jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział

w konkursie.

5. Przetwarzanie danych odbywa się w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983).

6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną im odesłane. Kandydaci będą mogli również odbierać dokumenty osobiście.

7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie podmiot przeprowadzający archiwizację dokumentów pracowniczych.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie), jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Panu/Pani też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Posiada Pan/Pani też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.