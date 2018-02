Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku by przyłączyli się do grupy wolontariuszy. Rusza kolejny nabór osób zainteresowanych wolontariatem.

Do współdziałania na rzecz potrzebujących mieszkańców Gdańska, MOPR zapraszamy przede wszystkim ludzi otwartych na drugiego człowieka, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest czymś oczywistym.Szczególnie zależy na pozyskaniu młodzieży i aktywnych osób starszych. MOPR społeczników, którzy wesprą dzieci z problemami edukacyjnymi - pomogą im w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny . Potrzebni są wolontariusze, którzy porozmawiają, wyjdą na spacer z samotnym, schorowanym seniorem. Na pomoc czekają także osoby niepełnosprawne – w tym wypadku chodzi o zorganizowanie im czasu, np. o wspólne wyjścia do kina, teatru i bezcenną przyjaźń.- Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. Gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, empatii i troski o drugiego człowieka. Zawsze angażują się we wszystkie dobre działa, stąd pewność, że i teraz tak będzie.Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe około 80 takich zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych pomocą społeczną. Biorą udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez.Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl