Mieli sprzedać tonę nielegalnego tytoniu. 11 osób z zarzutami. Śledczy z KWP Gdańsk: - To zorganizowana grupa przestępcza [zdjęcia]

Do zatrzymań przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 6 mężczyzn i 5 kobiet w wieku od 30 do 60 lat doszło w sobotę 27 października 2018. Śledczy twierdzą, że przeważająca część podejrzanych o udział w popełnianiu przestępstw skarbowych należał do zorganizowanej grupy przestępczej.

- Przeszukano 16 wytypowanych pomieszczeń na terenie województwa pomorskiego. Istniało bowiem podejrzenie, że mogą tam być przechowywane wyroby tytoniowe. W toku czynności ujawniono i zabezpieczono ponad 400 kg krajanki tytoniu – relacjonuje prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Jak ustalono, członkowie grupy uczestniczyli w procederze dotyczącym nabywania, przechowywania, przewożenia, a następnie sprzedaży suszu tytoniowego, nieoznaczonego znakami akcyzy.

Według śledczych grupa działała od lutego do października 2018 roku na terenie całego województwa pomorskiego, oferowany przez nią tytoń pochodził z nielegalnego źródła. W ciągu ok. 8 miesięcy przestępcy mieli sprzedać co najmniej tonę produktu bez znaku akcyzy, a wartość uszczuplenia podatku akcyzowego z tego powodu jest szacowana na nie mniej niż 804 tysięcy złotych.

- Jednej osobie, kobiecie, prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat – mówi rzeczniczka prasowa „okręgówki”.

I dodaje: - Ośmiu osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Są to osoby, które dokonywały zakupu suszu tytoniowego w celu odsprzedaży klientom indywidualnym, osoby przechowujące tytoń oraz osoby, które sprzedawały go klientom indywidualny. Tytoń oferowany był w ulotkach pozostawianych w różnych miejscach. Ulotki zawierały dane kontaktowe. Dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty to hurtownicy. Regularnie dostarczali grupie tytoń.

Tytoń oferowany był w ulotkach pozostawianych w różnych miejscach. Ulotki zawierały dane kontaktowe. Dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty to hurtownicy. Regularnie dostarczali grupie tytoń.

Prokuratura tłumaczy, że część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw skarbowych. 6 zatrzymanych trafiło do aresztu, 5 ma policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju (w tym jedna z osób dodatkowo poręczenie majątkowe w kwocie 5 tys. zł).

Jak słyszymy, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Tymczasem zarzucone wszystkim podejrzanym przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Zobacz też: Przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia na Pomorzu