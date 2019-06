Mieszkańcy Letnicy w niedzielę wybiorą Radę Dzielnicy

Wybory do Rady Dzielnicy Letnica odbędą się w niedzielę, 9 czerwca 2019. Lokal wyborczy będzie działał w siedzibie Gdańskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Uczniowskiej 22, w godz. 7-21. W wyborach startuje 17 kandydatów. Spośród nich mieszkańcy wybiorą 15 radnych dzielnicy.

W niedzielę miasto zapewni dowóz do lokalu wyborczego osobom niepełnosprawnym, które będą chciały wziąć udział w wyborach. Wszystkie zainteresowane osoby powinny w niedzielę, 9 czerwca, zadzwonić pod nr 58 323 66 15, w godz. 7 - 20, podając swój dokładny adres.

Co ważne, wyniki wyborów będą ważne tylko wtedy, gdy udział w nich weźmie minimum 5 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. Frekwencja jest też ważna z innego powodu. W przypadku tych wyborów ma bowiem konkretne przełożenie na pieniądze. Im więcej osób pójdzie do urn, tym większy Letnica dostanie budżet do dyspozycji.

Stawka bazowa na mieszkańca to 12 zł. Jeśli frekwencja wyniesie od 14 do 16 proc. wzrasta ona do 15 zł, jeśli przekroczy 16 proc. dzielnica dostaje aż 18 zł na mieszkańca.

Praca w Radzie Dzielnicy ma charakter społeczny. symboliczne wynagrodzenie otrzymują jedynie członkowie zarządu.