Mieszkańcy Trójmiasta chętnie pobierają się w plenerze. Hitem jest altanka w Parku Oliwskim. Tu weźmiesz ślub ale bez szampana i konfetti

W zeszłym roku z takiej możliwości skorzystała pani Kasia z Gdyni, która marzyła o tym, by przysięgę małżeńską złożyć poza murami Urzędu Stanu Cywilnego.

W Sopocie wybiera się raczej restauracje i hotele. Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Sopotu, Magdalena Jachim wśród najpopularniejszych miejsc wymienia restauracje Godding i Pomarańczową Plażę oraz hotele: Sheraton, Grand Hotel, Rezydent, Villa Antonia. Fani średniowiecznych klimatów wybierają za to sopockie Grodzisko.

- W 2019 roku (do czerwca) wpłynęło 8 rezerwacji, to więcej niż przez cały ubiegły rok - zdradza Magdalena Kiljan, Rzecznik Prasowy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Niestety nie jest to takie proste w przypadku ślubów kościelnych. Ze względu na zapis istniejący w kodeksie prawa kanonicznego, uzyskanie zezwolenia od biskupa na ożenek poza miejscem sakralnym nie jest łatwe i wymaga wyjątkowych okoliczności.

- Mama szukała klimatycznego miejsca dla około 50 gości - wspomina Ania, córka pani Kasi. - Wybór padł na ośrodek Na Wysokiej Górce, zlokalizowany w Grabowcu (powiat wejherowski). - Z formalnościami nie było żadnych problemów. Urzędnik przyjechał i młodej parze ślubu udzielił na łące, w okolicach ośrodka. Kosztowało to dodatkowe 1000 zł, ale wspomnienia, które ta uroczystość pozostawiła po sobie są zdecydowanie bezcenne.

Dzięki nowelizacji przepisów prawa o aktach stanu cywilnego z 2015 roku urzędnicy mogą udzielić go w niemal dowolnym miejscu, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu osób składających przysięgę, jak i osób przy tym obecnych, a także zapewnia zachowanie uroczystej formy.

Do 2015 roku wzięcie ślubu poza murami Urzędu Stanu Cywilnego możliwe było tylko w określonych sytuacjach. Działo się tak np, gdy jedno z narzeczonych nie mogło stawić się na miejscu przez wzgląd na chorobę lub pobyt w szpitalu.