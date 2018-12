Mieszkańcy Trójmiasta ruszają na ratunek bazylice św. Mikołaja. Po naszej publikacji udało się zebrać ok. 100 tys. złotych

Osiadające filary, spękania na łukach i sklepieniach średniowiecznej świątyni doprowadziły do zamknięcia 31 października kościoła prowadzonego przez dominikanów.

Trudno w tej chwili oszacować koszty całej misji ratunkowej, wiadomo, że tylko na pierwszy etap prac, oceniających stopień zagrożenia, trzeba będzie wydać pół miliona złotych. Władze Gdańska postanowiły przekazać na ten cel 300 tys. zł, pozostałe 200 tys. trzeba uzbierać - napisaliśmy w ub. tygodniu w reportażu „Na ratunek Mikołaja”. - Po publikacji pojawiły się wpłaty, głównie z Gdańska i okolic - mówi o. Michał Osek, syndyk gdańskiego klasztoru Dominikanów. - Obecnie na pierwszy etap brakuje nam jeszcze ok. 100 tys. złotych.

Wstępnie zamierzano wprowadzić do świątyni duży sprzęt do odwiertów geotechnicznych. Okazało się jednak, że może on zagrozić cennym płytkom wyścielającym podłogę kościoła. Pod kolejnymi płytkami odkryto bowiem kilkucentymetrową przestrzeń. - Dlatego w najbliższych dniach do bazyliki wejdzie georadar, pozwalający sprawdzić na ile poważny jest problem z osiadającym gruntem - tłumaczy o. Osek.

Nadal zbierane są pieniądze. W Zbrojowni ustawiono skrzynię z XVIII w. na ofiary, na Jarmarku Bożonarodzeniowym można kupić specjalne kubki. Organizowane są koncerty ( w niedzielę o godz. 20 w św. Janie), dominikanie zorganizowali na FB akcję Zajrzyj do Mikołaja, polegającą na zbiórce archiwalnych zdjęć otoczenia i wnętrza bazyliki.

Konto na Mikołaja: wpłaty złotówkowe: 77 1140 1065 0000 3926 9300 1018. Przelewy zagraniczne: PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002. SWIFT: BREXPLPWGDAKlasztor Dominikanów, ul. Świętojańska 72, Gdańsk

