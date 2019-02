Mieszkania dla młodych w Trójmieście. Gdzie szukać dobrych ofert?

Większość korzystających przez kilkanaście lat z prorodzinnych rządowych programów „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych” stanowili... single. Nabywcy preferowali często lokalizację (bliżej miejskich atrakcji) kosztem metrażu. Dlatego największym powodzeniem cieszyły się przez ponad dekadę małe i większe mieszkania dwu-pokojowe i kawalerki z wydzielonym miejscem (jeżeli nie pomieszczeniem) do spania.

Teraz, gdy programów zabrakło, preferencje nabywców się zmieniają. Coraz częściej młodzi kupują pierwsze mieszkanie w duecie, a perspektywa stworzenia pełnej rodziny nie jest już tak odległa, jak w przypadku beneficjentów wymienionych programów.

Dlatego w ostatnich kilkunastu miesiącach na czoło rankingu wysunęły się niewielkie mieszkania 3-pokojowe lub większe 2-pokojowe, ale z oddzielną kuchnią: życie szybko weryfikuje przydatność kuchni w salonie, szczególnie gdy pojawią się dzieci. Z myślą o nich młodzi chętniej znowu wybierają dzielnice bardziej odległe od centrum. Powód jest oczywisty: tam za mniej można dostać więcej. Stosunek ceny do jakości (nie tyle mieszkania, co przestrzeni wspólnej i otoczenia domów) jest dużo lepszy z ich punktu widzenia.

Pokoleniowe dzielnice

Z myślą o wymaganiach takich nabywców powstają całe dzielnice: dla nich jest oferta Gdańska Południe czy Gdyni Zachód. Oto przykłady.

Z myślą o tej grupie młodych powstało osiedle Wiczlino-Ogród. Oni od lokalizacji oczekują przede wszystkim wartościowej przestrzeni do życia dla rodziny. Po kilku latach od powstania, osiedle harmonijnie się rozwinęło i dziś można z całą pewnością przyznać, że w pełni odpowiada tym potrzebom. Projekt osiedla, inspirowany XIX-wieczną ideą miasta-ogrodu, samodzielnego miasteczka z bogatą infrastrukturą osiedlową, otoczonego zagospodarowaną zielenią, wpisuje się w plany zrównoważonego rozwoju całej dzielnicy. To oryginalne połączenie miejskich udogodnień i bliskości natury zapewnia mieszkańcom Wiczlina-Ogród przyjazne warunki do życia.

Szczególnie najmłodsi mieszkańcy mają tu za sprawą dewelopera prawdziwy raj - mogą w wolnym czasie korzystać z nowoczesnego terenu rekreacyjnego z placem zabaw, tyrolką i boiskiem do streeballa. Co jednak szczególnie istotne - na miejscu funkcjonuje przedszkole, żłobek, nie trzeba więc najmłodszych maluchów wozić do innych dzielnic, by zapewnić im odpowiednią opiekę w czasie, który rodzice spędzają w pracy. Dodatkowe możliwości rozwoju stwarzają m.in. klub dziecięcy, szkoła języków obcych, a zaplecze handlowo-usługowe stanowią klubokawiarnia, restauracja oraz sklepy i lokale usługowe, skupione wzdłuż głównej ulicy Filipkowskiego, co też sprzyja wygodzie rodziców.

Perspektywy

Kolejnym elementem tej układanki jest inwestycja oświatowa, która ruszy niebawem, Osiedle znajduje się w prężnie rozwijającej się dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, która już we wrześniu zyska nowoczesny kompleks szkolno-przedszkolny. W placówce, którą miasto buduje naprzeciwko Wiczlina-Ogrodu, znajdować się będzie przedszkole dla 200 dzieci, szkoła podstawowa oraz XVII Liceum Ogólnokształcące. To niezwykle istotne, że w placówkach znajdzie się miejsce nie tylko dla najmłodszych, uczniów podstawówki, ale również młodzieży: dzielnicy przybywa tej ostatniej, bo... starzeje się ona wraz z pierwszymi mieszkańcami. Gdy się tu wprowadzali - potencjalni licealiści byli w pieluszkach.

Nowa placówka powstaje przy współpracy Gdyni z firmą Microsoft, w ramach projektu Microsoft Flagship School, co może zaważyć na przyszłości jej uczniów. W drugim etapie budowy kompleksu edukacyjnego powstanie też kryty basen, z którego korzystać będą nie tylko uczniowie szkół, ale również mieszkańcy całej dzielnicy.

To nie koniec dobrych wiadomości dla tej części Gdyni. Odczuwalną zmianą dla mieszkańców Chwarzna-Wiczlina, która wpłynie na dostępność komunikacyjną dzielnicy, będzie powstanie pierwszego odcinka Trasy Kaszubskiej z węzłami Nowowiczlińska, Wielki Kack, Gdynia Dąbrowa (Rdestowa) i Chwaszczyno, nad którą prace mają rozpocząć się już wiosną tego roku.

Na Południu też zmiany

Południe Gdańska rozwija się również pod tymi samymi względami. Nowe perspektywy stwarza budowa Metropolitalnej Szkoły w Kowalach, budowanej przez trzy gminy - Gdańsk, Kolbudy i Pruszcz Gdański. Dzięki temu w kolejnych nowych osiedlach w rejonie ulic Niepołomickiej, Ofiar Grudnia, ale również na pograniczu Borkowa, większość kupujących mieszkania stanowią właśnie młode rodziny. Dojazd do szkoły w Kowalach jest możliwy dzięki inwestycji zrealizowanej przez firmę Euro Styl. W tym roku ma się też rozpocząć budowa nowej jezdni ul. Kasztanowej.

Nowe Mieszkania

Wyjątkowa oferta pojawiła się na osiedlu Wiczlino-Ogród w Gdyni (Hossa). Nowe budynki przy ul. Św. Faustyny, powstają na skraju osiedla, w kameralnym sąsiedztwie jednorodzinnej zabudowy. Kupujący będą mieli do wyboru mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe (41 do 89 m kw.). Termin odbioru - grudzień 2020 r.

Na targach mieszkaniowych w najbliższy weekend firma Robyg zaprezentuje Park Południe w Gdańsku, przy ul. Wielkopolskiej. Integralną częścią osiedla będzie ogród sensoryczny. W okolicy są placówki opiekuńcze dla dzieci i dwie szkoły, w tym metropolitalna w Kowalach z wygodnym dojazdem.