Ponad dwa i pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał 43-latek, którego zatrzymali gdańscy policjanci. Mężczyzna próbował wręczyć funkcjonariuszom po tysiącu złotych łapówki.

W środę 24 stycznia na telefon alarmowy oficera dyżurnego zadzwonił świadek, który poinformował policjantów, o tym, że ulicąjedzie nietrzeźwy kierowca volkswagena. Policjanci z komisariatu VI pojechali we wskazane miejsce. Pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Gałczyńskiego zobaczyli samochód marki volkswagen, który „zawisł” na murku oddzielającym powyższe ulice. Policjanci ustalili w rozmowie ze świadkami, że stojący obok samochodu kierowca przed chwilą odjechał z parkingu przy ul. Broniewskiego, wjechał na murek, a jego samochód zawisł na nim uniemożliwiając mu dalszą jazdę.był bardzo agresywny wobec policjantów podejmujących interwencję. Funkcjonariusze byli zmuszeni użyć wobec niego chwytów obezwładniających, aby doprowadzić go do radiowozu.zaraz po zatrzymaniu został przewieziony do komisariatu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że wsiadł za kółko z 2,6 promilami alkoholu w organizmie. To jednak nie koniec przewinień 43-latka. Podczas zatrzymania, mężczyzna zaoferował policjantom łapówkę w kwocie 2 tys zł w zamian za puszczenie go do domu i "zapomnienie o sprawie".43- latek trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiałkierowania autem w stanie nietrzeźwości oraz wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, a za wręczenie korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.W miniony weekend policjanci wnioskowali o aresztowanie mieszkańca Żukowa, ale prokurator zastosował wobec niego dozór oraz poręczenia majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych.