Mija pół roku roku od tragedii. Nadzwyczajny koncert w hołdzie śp. Pawła Adamowicza

14 lipca o godz. 20:15 w Bazylice Mariackiej usłyszymy m. in. cytaty z książek śp. Pawła Adamowicza, jego refleksje i przemyślenia oraz poezję ks. Twardowskiego. Słowom będzie towarzyszyć muzyka. Wśród utworów pojawią się kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giacomo Pucciniego i George’a Friedricha Händla w interpretacji Cappelli Gedanensis pod batutą Rafała Kłoczki. Koncert zakończy przemówienie Magdaleny Adamowicz.

Choć głównym artystycznym głosem wydarzenia będzie wybitny aktor prof. Jerzy Stuhr, który wystąpi w roli recytatora, do inicjatywy bez chwili wahania dołączyli także ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej, dr hab. Krzysztof Polkowski – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Marek Więcławek – dyrygent Cappelli Gedanensis.

To dramatyczne wydarzenie zjednoczyło także nie tylko mieszkańców, ale także gdańskie środowiska artystyczne. O Panu Prezydencie nie mogli zapomnieć organizatorzy tegorocznej, ósmej już, edycji EuroChamber Music Festival Gdańsk – twórcy idei wyjątkowego koncertu poświęconego Jego osobie.

Wstęp na ten wyjątkowy, wzruszający wieczór ze sztuką, nostalgią i pamięcią jest bezpłatny.

W muzycznym programie także:

G. Puccini – Requiem

F. Mendelssohn-Bartholdy – Pieśń bez słów e-moll (tzw. Trauermarsch)

E. Głowski – Modlitwa

L. Cherubini – Ave Maria (solo: Paulina Dąbrowska)

G.F. Handel – Rinaldo – Lascia ch’io pianga (solo: Mirosław Małecki)

S. Moniuszko – Ojcze Nasz

U. Muller – Ostatnie Siedem Słów Pana Jezusa

W.A. Mozart – Requiem d-moll KV 626 – Lacrimosa

W.A. Mozart – Vesperae solennes de confessore - Laudate Dominum (solo: Paulina Dąbrowska)

W.A. Mozart – Koncert Klarnetowy A-dur – cz. II (solo: Szymon Laskiewicz)

C. Guidi – Maria Mater Gratiae (solo: Maria Malinowska)

E. Morricone – Obój Gabriela

M. Lorenc – Ave Maria (solo: Maria Malinowska)

R. Leoncavallo – Cavalleria Rusticana – Intermezzo

A.L. Webber – Time to say Goodbye