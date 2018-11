Milena Sadowska Miss Polonia 2018. Finał wyborów Miss Polonia 10.11.2018. Zobacz wybory najpiękniejszej Polki

TERESA MILGIEWICZ, Gdańsk, woj. pomorskie, 25 lat, wzrost 179 cm

> Zajmuję się modelingiem, jestem też animatorką i hostessą. W modelingu najbardziej fascynują mnie podróże, poznawanie ciekawych ludzi oraz możliwość odkrywania nowych miejsc. Miałam też okazję zajmowania się sprzedażą wyrobów jubilerskich i biżuterii wykonanej z bursztynu w jednej z lokalnych galerii w Gdańsku. Niepohamowana ciekawość świata zaprowadziła mnie również na Guernsey, wyspę położoną na kanale La Manche, gdzie spędziłam około 2 lata, pracując w jednej z uroczych restauracji w samym porcie, pokonując szczeble od kelnerki do zastępczyni managera. W przyszłości chciałabym podjąć studia na kierunku dziennikarstwo lub architektura wnętrz. Znam język angielski, a w tym roku chciałabym również rozpocząć naukę języka hiszpańskiego. Moją ogromną pasją zawsze były podróże - te małe i duże. Uwielbiam jeść dobre rzeczy i nie boję się poznawać nowych smaków. Interesuję się modą, sztuką, wizażem oraz kocham zwierzęta. Stawiam na aktywny wypoczynek i uwielbiam jeździć na rowerze. W wolnych chwilach biegam, słucham dobrej muzyki oraz spędzam czas z bliskimi. W moim plecaku zawsze znajdzie się miejsce na frisbee i słodycze, bez których nie mogę żyć.

Wzięłam udział w konkursie Miss Polonia 2018, ponieważ... Nigdy nie myślałam, że przystąpię do konkursu jednak po namowie przyjaciółki uznałam, że może być to bardzo wartościowe i ciekawe doświadczenie. Miss Polonia to przecież jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów w Polsce, więc bycie w gronie tegorocznych finalistek jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

Idealna Miss to... kobieta ambitna, empatyczna, inteligentna, pełna charyzmy, wdzięku oraz klasy. Kobieta, która zachwycić potrafi nie tylko niebanalna urodą. Idealnym uosobieniem i połączeniem wszystkich tych cech jest według mnie zdobywczyni tytułu Miss Universe z 2012 roku - Olivia Culpo, reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Jak i również obecnie panująca Miss Polonia - Agata Biernat. Silna, piękna, modernistyczna kobieta, działająca w słusznej sprawie, zarażająca pozytywną energią tłumy. Nie da jej się nie lubić.

Inspiruje mnie... Na samym szczycie listy osób, które mnie nieustannie inspirują, na samiusieńkim evereście - stoi moja wspomniała mama. Jest bowiem moją bohaterka. Codziennie uzmysławia mi jakim darem jest życie. Jest kobietą wyrozumiałą, dobrą, ciepłą, pełną pasji. Posiadaczka niebanalnego poczucia i dystansu do siebie. To niezwykłe jak z wiekiem coraz bardziej zaczynamy doceniać to co przekazują nam nasze rodzicielki. Nie mogłabym prosić Boga o lepszą życiową nauczycielkę. Jestem wdzięczna jej za każdą lekcję jak i za cierpliwość. Skarbnica wiedzy i miłości. W przyszłości chciałabym być choć w połowie tak wspaniałą kobietą i matką jak ona.

Moim największym marzeniem jest... Moim największym marzeniem jest na pewno zwiedzenie całego świata, zamieszkać tam gdzie nigdy nie brakuje słońca, przeczytać zaległe książki i mieć czas na realizację swoich pasji. Stanąć kiedyś przed obiektywem moich ulubionych i szalenie wybitnych fotografów jakimi są Kat Irlin i Mario Testino. Nauczyć się grać na gitarze. Móc jeść wszystko i nie tyć. Nigdy nie zapomnieć, o tym że zawsze jest powód, dla którego warto rano wstać i się uśmiechnąć. Ale moim największym marzeniem jest to aby na starość, zasiadając przed kominkiem, móc przyznać, że żyło się w stu procentach, nie zmarnowało żadnej szansy i przyczyniło do czegoś wspaniałego. Bo w życiu przecież nie chodzi o liczbę oddechów, lecz o te chwile gdy zapiera nam dech w piersiach.

Powinnam zostać Miss Polonia, ponieważ... Jestem typem osoby, która uwielbia wyzwania i nowe doświadczenia. Nie umiem wysiedzieć długo w jednym miejscu. Jestem energiczna i chętna do poszerzania swoich horyzontów. Bycie ekstrawertykiem zobowiązuje mnie do ciągłego nawiązywania nowych wspaniałych znajomości. Jednak życie to nie tylko spotkania towarzyskie, jestem osobą bardzo wrażliwą i emocjonalną. Zdobycie tytułu Miss Polonia pozwoliłoby mi na zarażenie pozytywnym myśleniem jak największej liczby ludzi. Bardzo lubię pomagać i największą nagrodą jest zawsze uśmiech drugiej osoby. Chciałabym przekonać innych, żeby zawsze wierzyli w siebie, bo właśnie dzięki temu zaszłam tak daleko. Już samo zakwalifikowanie się do finału jest dla mnie osobista wygraną. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi w jakim miejscu się teraz znajdę to zapewne bym nie uwierzyła :) a jednak warto czerpać z życia całymi garściami i iść uparcie do przodu.