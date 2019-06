Milionerzy na Pomorzu 2019. Ilu milionerów rozliczało się w Urzędach Skarbowych w Pomorskiem? Ile zarobili w 2018 roku?

O milionerach krążą legendy. Mieszkańcy zastanawiają się, w jakiej branży można tyle zarobić i w jakich miejscowościach najłatwiej rozkręcić dochodowy biznes. Znamy na to odpowiedzi. Jak wiadomo, prym wiedzie Gdańsk, jednak i w mniejszych miejscowościach powiatowych nie brakuje ludzi, którzy mają smykałkę do interesów. Jedno jest pewne. Wśród milionerów najwięcej jest przedsiębiorców.

Warto dodać, że łącznie w 2018 roku na Pomorzu dochód powyżej miliona złotych osiągnęło 1963 podatników. To więcej o 403 osoby w porównaniu z 2017 rokiem. Wówczas w naszym województwie najwyższe dochody zadeklarowało 1.560 osób.

W trójmiejskiej czołówce jest Sopot, gdzie jeden z milionerów zanotował dochód 33 230 035, 04 zł. W Gdańsku najwyższy opiewa na 21 989 207, 68 zł. W Gdyni, choć jest mniej milionerów, to jednemu z nich udało się pobić gdański rekord. Przedsiębiorczy gdynianin odnotował dochód w wysokości 25 808 762, 86 zł.

Miliony zwykle nie spadają z nieba. Trzeba mieć pomysł na biznes i odwagę, by go zrealizować. Są jednak branże, w których widać, że najbogatsi odnajdują się najlepiej.

Wraz z wiekiem rośnie liczba milionerów. Najmniej jest ich w grupie osób od 20 do 29 lat - 28. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku 30-39-latków - 310. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 40-49 lat. Jest ich 663. Nie najgorzej radzą sobie 50-59-latkowie. Wśród tej grupy wiekowej jest 500 milionerów. Po 60. też można dobrze zarabiać. Grupę najbogatszych stanowi 390 osób. Podobnie jak w przypadku najmłodszych, tak i najstarsi przedsiębiorcy wypadają słabiej. W grupie od 70 do 79 lat jest 68 milionerów.

Ze statystyk wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość bogaczy działa na rynku od wielu lat, choć są i tacy, którzy otwierając nową działalność gospodarczą, rozbili bank. Udało się to ośmiu osobom w Gdyni, pięciu w Gdańsku, dwóm w Bytowie, Sopocie, Wejherowie, natomiast jednemu w Kartuzach, Lęborku, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Pruszczu.

- Za 2018 rok wpłynęło do naszego urzędu skarbowego 33015 zeznań podatkowych, tj. o 1937 zeznań więcej niż za 2017 rok - mówi Zenon Kulaszewicz, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie. - Co więcej, aż 80 proc. przesłano w formie elektronicznej. To świetny wynik, który świadczy o popularności tego typu rozliczeń podatkowych. Widać, że elektroniczna forma rozliczeń z urzędem skarbowym się przyjęła i z roku na rok ich liczba wzrasta. W 2018 roku w naszym powiecie 39 podatników prowadzących działalność gospodarczą osiągnęło dochody powyżej 1 mln zł. 10 osób zajmowało się budownictwem, 9 osób handlem, a 20 osób usługami.

Podkreślenia wymaga fakt, że osoby te zatrudniały w 2018 roku 1674 osoby.