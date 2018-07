Gdańsk inwestuje miliony w ochronę przeciwpowodziową (© Piotr Hukało)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

– Zmiany klimatyczne, ulewne deszcze, to coś do czego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale i przygotować. Przeżyliśmy w 2001 roku powódź. Od tego czasu wybudowaliśmy i mamy do dyspozycji aż 51 miejskich zbiorników retencyjnych. Tu na Osowej budujemy 52. W sumie od 2001 r. przeznaczyliśmy na tę dziedzinę ponad 404 mln złotych. Te koszty trzeba traktować jako koszty priorytetowe. Jeżeli w przyszłości będziemy mieli do wyboru wybudowanie drogi a wybudowanie zbiornika, wybierzemy zbiornik retencyjny. To sprawa naszego bezpieczeństwa – mówił w czwartek na budowie zbiornika przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Koziorożca prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

zbiorniku Subisława, znajdującym się na granicy Przymorza i Żabianki (w zlewni potoku Oliwskiego). Wyglądem będzie przypominać miejski staw, przy którym będzie można spędzać wolny czas. Wokół powstaną tereny rekreacyjne dla mieszkańców m.in. nowy chodnik, ścieżka rowerowa i mała architektura.



Zobacz koniecznie: Ulewa w Gdańsku w 2016 r. Druga rocznica wielkiej ulewy. Dwie osoby zginęły, deszcz zatopił wiele ulic miasta [zdjęcia]



W ramach inwestycji budowana jest również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Na tę inwestycję Gdańsk przeznaczył blisko 20 mln złotych. W latach 2019–2020 zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w Osowej. Będą realizowane kolejne kanalizy w ul. Zeusa i ul. Koziorożca. Oprócz tego przebudujemy nawierzchnię ul. Zeusa, na odcinku od Nowego Świata do Junony, oraz ul. Koziorożca, na odcinku od Nowego Świata do ul. Jednorożca.



– Budowa zbiornika Osowa potrwa do końca tego roku – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej. – Jesteśmy na różnych etapach inwestycji w pozostałych zlewniach. Powiększyliśmy zbiornik Srebrniki wiosną tego roku. Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji Kanału Ulgi, kontynuacji potoku Strzyża, czyli miejsca, na które zwracamy szczególną uwagę podczas ulewnych deszczy. Dokumentacja będzie gotowa do końca tego roku. Potem będziemy szukać wykonawcy. Dzisiaj także jesteśmy w trakcie robót na tzw. Dolnym Tarasie. Na ulicy Bażyńskiego trwają prace, których może nie widać na pierwszy rzut oka, ale pod ziemią prowadzone są roboty związane z wodami opadowymi. Jest to element większego projektu przeciwpowodziowego w Gdańsku. Kolejne zbiorniki, które projektujemy, to zbiorniki w górnej części potoku Strzyża – Jaśkowa Dolina, czyli zbiornik Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn. Tu jesteśmy na etapie przygotowania projektu – wyjaśnia Dulkiewicz.



Prezydent Adamowicz przypomniał także w czwartek, że w wypracowaniu polityki przeciwpowodziowej wzięli udział mieszkańcy: – Dwa lata temu przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce panel obywatelski, podczas którego losowo wybrani przedstawiciele Gdańska rozpatrywali różne rekomendacje – wyjaśnia prezydent. – Wśród nich ponad 80 proc. zadecydowała, żeby wybrane zbiorniki w Gdańsku były zbiornikami suchymi, po to aby mogły więcej gromadzić wody opadowej.



– Czekamy na decyzję co do obniżenia poziomu wody na zbiorniku Srebrniki – dodawał Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód – dokumentację złożyliśmy ponad pół roku temu, czekamy na pozwolenie PGW Wody Polskie. Przy okazji władze miasta zaapelowały o przyspieszenie wydania decyzji Wód Polskich.



Szef Gdańskich Wód przypominał również, że w Gdańsku funkcjonuje największy w Polsce System Monitoringu Hydrologicznego (GSMH). Składa się on z ponad 20 automatycznych stacji opadowych i około 70 stacji pomiarów stanów wody na praktycznie wszystkich zbiornikach retencyjnych oraz ciekach i wodach przybrzeżnych. Dane są w czasie rzeczywistym przekazywane na serwer spółki Gdańskie Wody, która odpowiada za eksploatację systemu odwodnieniowego.



– Deszcz w Gdańsku pada w różnych miejscach z różną intensywnością. Te opady nie rozkładają się równomiernie, dlatego poprzez monitoring łatwiej jest nam reagować w miejscach, które tego potrzebują. Ale też pozwala nam analizować te zdarzenia po fakcie – mówił Gajewski



W najbliższym czasie w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk” będą realizowane następujące inwestycje:



Zlewnia rzeki Strzelenki:



1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa:



1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, zadanie wykonane (2017 r.)



1.2. Zbiornik Osowa II (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)



1.3. Kanalizacja deszczowa w ul.Nowy Świat, od ul.Wodnika do ul.Zeusa, (w trakcie



realizacji – zakończenie 2018 r.)



1.4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa



1.5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca



2. Regulacja rowu M-4 (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)



3. Odwodnienie dzielnicy Kokoszki:



3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II



3.2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i



Budowlanych II



Zlewnia potoku Strzyża:



4. Zbiornik Jaśkowa Dolina



5. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża:



5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i



Arciszewskiego, etap III, zadanie wykonane (2016 r.)



5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej,



Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie wykonane (2017) r.



Zlewnia kolektora Kołobrzeska



6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera (w trakcie realizacji – zakończenie



2019 r.).



Zlewnia potoku Siedlickiego



7. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka.





Zobacz: "To jest żałosne." Ulewa sparaliżowała Gdańsk, na ulicach rwące potoki (2016)





POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!



TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?



TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!



Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz! Budowany osowski zbiornik będzie mógł pomieścić 15 tys. metrów sześciennych wody. To niemal tyle samo, co w, znajdującym się na granicy Przymorza i Żabianki (w zlewni potoku Oliwskiego). Wyglądem, przy którym będzie można spędzać wolny czas. Wokół powstaną tereny rekreacyjne dla mieszkańców m.in. nowy chodnik, ścieżka rowerowa i mała architektura.W ramach inwestycji budowana jest również, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Na tę inwestycję Gdańsk przeznaczył blisko 20 mln złotych. W latach 2019–2020 zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w Osowej. Będą realizowane kolejne kanalizy w ul. Zeusa i ul. Koziorożca. Oprócz tego przebudujemy nawierzchnię ul. Zeusa, na odcinku od Nowego Świata do Junony, oraz ul. Koziorożca, na odcinku od Nowego Świata do ul. Jednorożca.przypomniał także w czwartek, że w wypracowaniu polityki przeciwpowodziowej wzięli udział mieszkańcy: – Dwa lata temu przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce panel obywatelski, podczas którego losowo wybrani przedstawiciele Gdańska rozpatrywali różne rekomendacje – wyjaśnia prezydent. – Wśród nich ponad 80 proc. zadecydowała, żeby wybrane zbiorniki w Gdańsku były zbiornikami suchymi, po to aby mogły więcej gromadzić wody opadowej.– Czekamy na decyzję co do– dodawał– dokumentację złożyliśmy ponad pół roku temu, czekamy na pozwolenie PGW Wody Polskie. Przy okazji władze miasta zaapelowały o przyspieszenie wydania decyzji Wód Polskich.Szef Gdańskich Wód przypominał również, że w Gdańsku funkcjonuje największy w Polsce. Składa się on z ponad 20 automatycznych stacji opadowych i około 70 stacji pomiarów stanów wody na praktycznie wszystkich zbiornikach retencyjnych oraz ciekach i wodach przybrzeżnych. Dane są w czasie rzeczywistym przekazywane na serwer spółki Gdańskie Wody, która odpowiada za eksploatację systemu odwodnieniowego.– Deszcz w Gdańsku pada w różnych miejscach z różną intensywnością. Te opady nie rozkładają się równomiernie, dlatego poprzez monitoring łatwiej jest nam reagować w miejscach, które tego potrzebują. Ale też pozwala nam analizować te zdarzenia po fakcie – mówił Gajewski1. Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa:1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, zadanie wykonane (2017 r.)1.2. Zbiornik Osowa II (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)1.3. Kanalizacja deszczowa w ul.Nowy Świat, od ul.Wodnika do ul.Zeusa, (w trakcierealizacji – zakończenie 2018 r.)1.4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa1.5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca2. Regulacja rowu M-4 (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)3. Odwodnienie dzielnicy Kokoszki:3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II3.2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II iBudowlanych II4. Zbiornik Jaśkowa Dolina5. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża:5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej iArciszewskiego, etap III, zadanie wykonane (2016 r.)5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej,Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie wykonane (2017) r.6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera (w trakcie realizacji – zakończenie2019 r.).7. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.