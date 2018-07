(© Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Do gdańskiego Trefla z Serie A wraca po roku Miłosz Hebda. Tym transferem żółto-czarni kończą kompletować skład na następny sezon.

Miłosz Hebda urodził się w Nowym Sączu i tam rozpoczynał swoją siatkarską karierę. W Plus Lidze zadebiutował w sezonie 2009/2010 w koszulce PGE Skry Bełchatów. Następnym jego klubem był AZS Częstochowa, a później MKS Będzin. Jego transfer do Trefla jest powrotem na Pomorze po rocznej nieobecności. W tym czasie Hebda reprezentował New Mater Volley Castellana Grotte we włoskiej Serie A. Gdański Trefl reprezentował w sezonach 2015/2016 i 2016/2017.



- Decyzja była prosta – musieliśmy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na zamknięcie pozycji przyjmującego, więc gdy dowiedziałem się, że Miłosz myśli o powrocie z Włoch do Polski, od razu zaczęliśmy rozmawiać. Bardzo się cieszę, że Miłosz ponownie będzie grać w Gdańsku, ponieważ to zawodnik, który poza swoimi umiejętnościami na boisku zawsze wnosi do zespołu także bardzo pozytywną energię – powiedział trener Andrea Anastasi.



To ostatni transfer gdańszczan przed następnym sezonem. W żółto-czarnych koszulkach zagrają: na pozycji atakującego Maciej Muzaj oraz Kewin Sasak, na rozegraniu Marcin Janusz i Michał Kozłowski, środkowymi będą Piotr Nowakowski, Wojciech Grzyb, Patryk Niemiec i Bartłomiej Mordyl, na pozycji przyjmującego grać będzie właśnie Miłosz Hebda, który o miejsce w składzie rywalizować będzie z Rubenem Schottem, Nikolą Mijailowiciem i Szymon Jakubiszakiem, na pozycji libero pozostał duet z poprzedniego sezonu – Fabian Majcherski i Maciej Olenderek.







Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji Polski. "Szacunek dla prezesa Bońka za to, że daje szanse trenerom, którzy jako piłkarze znaczyli coś w naszym futbolu"



Press Focus / x-news



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także