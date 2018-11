Ministerstwo Zdrowia wprowadza pilotażowy program walki z niewydolnością serca! GUMed wśród partnerów projektu

Pomimo postępu wiedzy i technologii medycznej, rozbudowanych programów profilaktyki i edukacji, choroby związane z incydentami krążeniowo-sercowymi cały czas stanowią wielką bolączkę naszego społeczeństwa. Ministerstwo Zdrowia alarmuje, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba hospitalizowanych osób może wzrosnąć o 1/4, a duża część przypadków będzie dotyczyć właśnie problemów z niewydolnością serca. Jak się okazuje, dwa lata temu Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 900 mln zł na leczenie niewydolności serca, a zdecydowaną większość tych kosztów pochłonęły wydatki związane z hospitalizacjami.

- Choroby układu krążenia to najczęstsze przyczyny śmierci na świecie i w Polsce. Odpowiadają za ponad 70 proc. wszystkich zgonów, dlatego profilaktyka i ich leczenie są priorytetami rządu, zgodnie z zapowiedzią zawartą w exposé Premiera. Wśród tych chorób niewydolność serca zajmuje miejsce szczególne jako ich etap końcowy, którego częstość występowania stale wzrasta − powiedział prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Resort wraz z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym przygotował pilotażowy program, który obejmie na razie sześć ośrodków i w ciągu dwóch lat ma dotrzeć do 5 tys. pacjentów. Projekt zakłada holistyczne podejście do zagadnienia i koordynację wszystkich szczebli opieki, do której mają być włączeni: pielęgniarki, lekarze rodzinni, kardiolodzy oraz ośrodki konsultacyjne. Pilotaż rozpocznie się na początku przyszłego roku.

- Pierwszy poziom stanowić będzie lekarz rodzinny, bo to pod jego opieką pozostaje największa część chorych. Następnie pacjent trafia do kardiologa. Na tym etapie opieki nad pacjentami, aby wzmocnić kontakt pomiędzy lekarzem POZ a kardiologiem, umożliwić konsultacje w celu optymalizacji leczenia i zaplanowania specjalistycznych badań, wykorzystana zostanie również telemedycyna. Kolejny, najwyższy poziom, stanowić będą ośrodki referencyjne, edukacyjne i doradcze – tzw. centra doskonałości, do których kierowani będą pacjenci z najbardziej zaawansowaną postacią choroby. Pacjent i jego rodzina będą pod opieką psychologa i dietetyka, a także pozostaną w stałym kontakcie z pielęgniarką, dedykowaną konkretnemu choremu – powiedział prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W realizację projektu włączyły się ośrodki medyczne między innymi w Krakowie, Zabrzu czy w Warszawie. W naszym regionie projekt będzie koordynowany przez I Klinikę Kardiologii GUMed. Władze gdańskiej uczelni medycznej pozytywnie podchodzą do pomysłu resortu zdrowia.

- To bardzo dobra i potrzebna decyzja Ministerstwa Zdrowia, które wyszło naprzeciw oczekiwań pacjentów i ekspertów z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z powodu starzenia się społeczeństwa, a także skuteczniejszego leczenia zawału serca i innych ciężkich chorób kardiologicznych cały czas rośnie liczba pacjentów z niewydolnością serca - mówi prof. Marcin Gruchała, Rektor GUMed i dodaje - Każde schorzenie serca z czasem prowadzi do rozwoju jego niewydolności, która stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji osób powyżej 65 roku życia w Polsce. Wielu z nich można uniknąć poprzez regularne wizyty w poradni lub domu pacjenta, możliwość wsparcia telefonicznego, zdalne monitorowanie i optymalizację leczenia w warunkach domowych, przede wszystkim przez pielęgniarki przygotowane do opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. To w znacznym stopniu poprawi jakość życia pacjentów, odciąży szpitale i przyniesie realne oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia.

Po dwóch latach zostaną przeanalizowane wszystkie zgromadzone dane. Ministerstwo Zdrowia informuje, iż porówna przede wszystkim śmiertelność w grupie osób objętych program i poza nim, a także statystyki hospitalizacji.Jeżeli pilotażowy program przyniesie satysfakcjonujące wyniki to w dalszej kolejności zostanie wprowadzony do reszty krajowych ośrodków.

