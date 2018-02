Któż z nas nie słyszał o misiu Wojtku, który w czasie bitwy o Monte Cassino donosił polskim żołnierzom amunicję? Teraz w sposób przystępny będą mogły się o nim dowiadywać najmłodsze pokolenia. Instytut Pamięci Narodowej wydał właśnie grę o nazwie „Miś Wojtek”, a jej prezentacja odbyła się we wtorek 20 lutego w gdańskiej Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa. Gościem specjalnym była córka dowódcy 2. Korpusu Polskiego, gen. Władysława Andersa, Anna Maria Anders.

- Miś Wojtek to wielki ewenement. Dzieci są nim zafascynowane, chcą wszystko o nim wiedzieć. Dla mnie to możliwość, żeby opowiedzieć o 2. Korpusie, Monte Cassino i oczywiście generale Andersie.– mówi. Opowiedziała też o swojej wizycie w SP nr 57. - Dla mnie wizyta w tej szkole zawsze ma charakter szczególny, jestem tu już trzeci czy czwarty raz. Uczniowie są tu fantastyczni. Uważam, że to właściwe miejsce, żeby zaprezentować właśnie taką grę.[przycisk_galeria]Z wizyty tak znamienitego gościa i premiery gry razem z uczniami cieszyła się dyrektor szkoły : - To dla nas ogromne wydarzenie, bardzo się cieszymy, że to właśnie w naszej szkole odbywa się. Zostaliśmy wytypowani, ponieważ jesteśmy jedyną w Gdańsku szkołą im. gen. Andersa. Na co dzień wprowadzamy innowacyjne metody nauczania, bazujemy na ty, żeby dzieci pracowały w grupie, w zespole, dlatego też z radością przyjęliśmy tę grę u nas. Gra będzie wykorzystywana w celach edukacyjnych, nie tylko na godzinie wychowawczej, ale też na lekcji historii i na zajęciach pozalekcyjnych.A teraz kilka słów o samej grze. Uczniowie od raz mogli ją przetestować i stwierdzili, że to świetna zabawa. O co więc w niej chodzi? Akcja edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek” rozpoczyna się we wrześniu 1939 r., kiedy. Z terenów okupowanych przez ZSRS wywieziono wówczas tysiące polskich rodzin pociągami w głąb Rosji.W 1941 r. Niemcy nieoczekiwanie napadły na Związek Sowiecki. Wtedywyraził zgodę, aby z wywiezionych i osadzonych w obozach pracy Polaków utworzyć polskie wojsko. Po pogorszeniu się stosunków polsko-sowieckich w marcu 1942 r. polscy żołnierze i cywile pod wodzą gen. Andersa opuścili ZSRS, aby wesprzeć siły brytyjskie w walce z Niemcami.W drodze do Iranu wyniszczeni i wygłodzeni uciekinierzy ze Związku Sowieckiego kupili od przygodnie napotkanego chłopca małego niedźwiadka. Nadali mu imię Wojtek i wcielili do polskiego wojska. Wojtek przeszedł z żołnierzami cały szlak bojowy. Dzielił ich dole i niedole, radości i smutki, dając im wiele okazji do uśmiechu i pomagając w potrzebie.- Na pomysł gry „Miś Wojtek” wpadły dwie uczennice jeden z wrocławskich szkół podstawowych,. To był świetny temat na naszą dwunastą już grę, ale pierwszą, która powstała według pomysłu dzieci. Dzieci stworzyły tę grę, ja dodałem trochę od siebie. To gra, która może być wykorzystywana zarówno w szkole, przetestowaliśmy to już m.in. w szkole im. gen. Andersa w Chicago, a także w polskich szkołach i wiemy, że to świetne narzędzie edukacyjne w szkole. Mamy też nadzieję, że ta gra trafi do polskich rodzin i będzie używana też w edukacji domowej. Co ciekawe, szata graficzna, też została wybrana przez dzieci – mówi Karol Madaj zajmujący się w IPN projektami gier planszowych.