Miss Pomorza Środkowego 2019. Kandydatki w strojach kąpielowych [ZDJĘCIA]

Finalistki konkursu piękności to: Wanessa Siebert (16 lat, Puck), Martyna Nowak (16 lat, Wejherowo), Paula Wilkowska (17 lat, Słupsk), Julia Michałowska (16 lat, Słupsk), Klaudia Łukaszewicz (18 lat, Słupsk), Natalia Włodecka (Toruń), Karolina Cięszka, Paulina Chruścińska (Kwidzyn), Wanesa Rajch (Nowy Staw), Agnieszka Choszcz (Linia), Karolina Kapeluch (Bytów) i Barbara Felczykowska (Świecie). Zobacz także: To one powalczą o korone Miss Pomorza Środkowego [ZDJĘCIA] W niedzielę, 12 maja w hali miejskiej w Lęborku (godz. 17) staną w szranki o konkursowe laury. Komisja jurorska podczas gali wytypuje po 3 dziewczyny w dwóch kategoriach, które pojadą na ćwierćfinał krajowy MISS POLSKI do Warszawy w dniach 1 i 2 czerwca br. tj.: Główny tytuł Miss, I Wice Miss, II Wice Miss oraz Główny tytuł Miss Nastolatek, I Wice Miss Nastolatek i II Wice Miss Nastolatek. Regulamin dopuszcza też przydzielenia tzw. "zielonej karty".

