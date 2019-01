Mistrzostwa Polski w boulderingu w Gdańsku Wrzeszczu. W piątek eliminacje, a w sobotę półfinały i wielkie finały z udziałem najlepszych

Piotr Schab, Kamil Ferenc i Adrian Chmiała, reprezentujący krakowską szkołę boulderingu, aktualny mistrz Polski Stefan Madej z Warszawy czy zwycięzca ostatniej edycji Pucharu Polski Wojciech Makowski z Gdyni - wśród tych zawodników można upatrywać medalistów mistrzostw Polski w boulderingu 2018.

Dwudniowe zawody w gdańskim BlokFicie rozpoczną się w piątek o godz. 16 eliminacjami. Na sobotę na godz. 9.30 zaplanowane zostały półfinały, natomiast o godz. 20 (open) i 20.30 (pro) wielkie finały z udziałem ścisłej czołówki.

- Na tych zawodach do pokonania będzie 40 boulderów o szerokim przekroju trudności - wyjaśnia Kamil Bocheński, organizator zawodów. - Wśród nich znajdzie się zarówno kilka trudnych problemów dla prawdziwych wyjadaczy, jak i całe mnóstwo łatwiejszych przeznaczonych dla początkujących i średnio-zaawansowanych wspinaczy. Postawiliśmy na połączenie otwartych zawodów z oficjalną rywalizacją. Jest to wymagające zadanie, ale pozwoli na maksymalną promocję wydarzenia tej rangi.

Nad ułożeniem poszczególnych boulderów na ścianach BlokFitu odpowiadało aż sześciu routesetterów, na czele z uznanym w kraju szefem tej grupy, oficjalnym konstruktorem dróg Polskiego Związku Alpinizmu Aleksandrem Romanowskim. Rozpoczynający swoją przygodę z boulderingiem zawodnicy wciąż mogą się zapisywać do udziału w zawodach w kategorii open.

- Piątkowe eliminacje mistrzostw Polski przebiegać będą w tzw. formule flash. Podczas kwalifikacji wszyscy wspinają się jednocześnie. Zawodnicy będą mieli do pokonania od 8 do 12 boulderów, po równo dla kobiet i dla mężczyzn. 20 najlepszych zawodników wejdzie do półfinałów. W sobotniej rundzie półfinałowej kobiety i mężczyźni będą mieć do pokonania po 4 baldy z limitem czasu 5 minut na pokonanie każdego z nich. Do finałów wejdzie po sześć najlepszych osób. Tam też będą 4 problemy do pokonania, ale tym razem z limitem czasu 4 minuty na każdy boulder - tłumaczy Kamil Bocheński.

Na liście startowej jest już ok. 200 osób, z czego 60 to zawodowcy. Nowa mistrzyni i nowy mistrz Polski mogą liczyć na nagrody finansowe - po 2500 złotych. W pozostałych kategoriach nagrody rzeczowe, losowe mają wartość ponad 10 tys. złotych. Organizacji mistrzostw Polski podjęły się BlokFit Boulder Center Gdańsk we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

Bouldering. Co to takiego?

Bouldering jest prostą formą wspinaczki, polegającą na wspinaniu się na nieduże obiekty na przykład głazy lub niskie ścianki wspinaczkowe - do 5 metrów. Jedyną asekuracją wymaganą do uprawiania tego sportu jest specjalny materac, chroniący przed ewentualnymi skutkami upadku. Bouldering przyciąga głównie młodych, aktywnych ludzi w wieku 16-35 lat.

W ciągu ostatnich 5 lat w wielu dużych miastach w Polsce powstały duże boulderownie. Trenować można w nich w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Bydgoszczy czy Toruniu. Bouldering jest elementem trójboju wspinaczkowego, który będzie dyscypliną podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

