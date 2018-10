Mistrzowie Europy za silni dla Polaków. Gole Krzysztofa Piątka i Jakuba Błaszczykowskiego to za mało [relacja, zdjęcia]

Trener Jerzy Brzęczek podjął ryzyko i zagrał z Portugalią na dwóch napastników. Zgodnie z oczekiwaniami partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku był Krzysztof Piątek, który fenomenalnie spisuje się we włoskiej Serie A. Mistrzowie Europy, choć grali bez Cristiano Ronaldo, pokazali się jako niezwykle klasowa drużyna. Piątek starał się być aktywny od początku meczu i to on oddał pierwszy strzał, ale nie był mocny i piłkę pewnie złapał Rui Patricio. W 18 minucie biało-czerwoni cieszyli się z prowadzenia. Z rzutu rożnego idealnie dośrodkował Rafał Kurzawa, a gola strzałem głową zdobył... Piątek. Napastnik Genoi strzelił pierwszego gola w barwach narodowych i tylko potwierdził w reprezentacji fantastyczną dyspozycję. Strata gola podrażniła mistrzów Europy, którzy uzyskali wyraźną przewagę. Nasi piłkarze mieli problem z wyprowadzeniem groźniej akcji i raczej musieli skupić się na obronie dostępu do własnej bramki. To jednak biało-czerwonym dobrze nie wychodziło, choć jeszcze w 29 minucie zespół przed utratą gola uratował Jan Bednarek. Później jednak było znacznie gorzej. W 31 minucie źle w defensywie zachował się Kurzawa, a dzięki temu Pizzi mógł spokojnie zagrać piłkę w polu karnym do Andre Sily, który zdobył wyrównującego gola. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy spotkania Portugalczycy już cieszyli się z prowadzenia. Rafa dostał świetne podanie, minął Fabiańskiego, a piłkę próbował wybić mu Kamil Glik, ale zrobił to tak niefortunnie, że skierował ją do własnej bramki.