Mistrzowie tatuażu odwiedzą Gdańsk w ten weekend

Na scenie muzycznej wystąpią goście z Rosji, zespół Moscow Death Brigade i Siberian Meat Grinder. Na evencie zagra również najbardziej rozpoznawalny zespół street punkowy w Polsce - the Analogs. Co ciekawe - tym razem, w nietypowej dla siebie, wersji akustycznej. Za brzmienia w strefie chill odpowiedzialni będą PZG i Rhythm Baboon. O oprawę muzyczną zadba również DJka Sayuri.

Bilety od 39 do 399 zł Ceny biletów dystrybuowanych przez internet zaczynają się od 39 zł, za bilet jednodniowy, i 49 zł za bilet dwudniowy. W ofercie znalazły się również atrakcyjne cenowo bilety rodzinne, które w zależności od wybranej opcji kosztują od 105 do 175 zł. W sprzedaży dostępne są także wejściówki VIP w cenie 300 zł i Tattoo Bilet z Dziarką w ciemno w cenie 399 zł. Seniorzy i dzieci do lat 10 nie muszą płacić za uczestnictwo w festiwalu.

Randka w ciemno z tatuażystą Do zeszłego roku chętnych do wzięcia udziału w tej zabawie wybierano na zasadzie losowania. W 2018 w sprzedaży pojawiły się limitowane bilety, umożliwiające udział w przedsięwzięciu tym, którzy nie urodzili się "w czepku". Nabywca takiej wejściówki móże dokonać wyboru tatuażysty, który tuszem „podpisze się” na jego skórze w charakterystycznym dla siebie stylu. W tym roku za maszynki chwycą Ania Pająk znana jako Deep Red i Krzysztof Chudzyński, czyli KTOF.

Przypomina to nieco sytuację z programu „Randka w ciemno”. Śmiałek wkłada za kotarę wybraną część ciała, która ma zostać pokryta tatuażem. Zza niej dochodzi charakterystyczne bzyczenie . Dopóki nie ucichnie nie można zobaczyć dzieła. Pewnym ułatwieniem jest to, że artysta widzi się z osobą, którą wytatuuje na chwilę przed rozpoczęciem “dziarki”. To zwiększa szansę na to, że trafi jej w gust.

- Liczę, że nabywcy biletów na dziarkę w ciemno, będą choć trochę rozeznani w stylistyce moich prac i motywach, które najczęściej wykonuje, dlatego nie zakładam, aby ktoś miał jakieś obiekcje co do gotowego tatuażu - mówi KTOF. - Będę stawiał na motywy popularne i uniwersalne, a wzory najprawdopodobniej przygotuje już bezpośrednio na konwencie.

- Osoba, która wybiera taką formę tatuażu najprawdopodobniej ma ich już kilka i podchodzi do tego tematu z pewnym dystansem, koniecznym do powodzenia całej akcji - dodaje artysta.