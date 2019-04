Młodzi filolodzy z UG popierają nauczycieli: My też za kilka lat staniemy przed uczniami, żeby otworzyć im oczy na świat

- Wiemy, że każdy uczeń, jak i nauczyciel jest jedyny w swoim rodzaju i nie da się go zastąpić. I z całą świadomością tego, co już wiemy i czego jeszcze nie wiemy, chcemy kontynuować to, co Wy rozpoczęliście. W końcu też my, przyszli nauczyciele języka polskiego, za kilka lat staniemy przed uczniami, żeby otworzyć im oczy na świat i pokazać, że szkoła to nie tylko zbiór zadań i sprawdziany, ale także nauka szacunku, empatii, tolerancji, ciekawości drugiego człowieka - czytamy w poście, który opublikowała na swoim profilu na Facebooku jedna ze studentek, Marysia Wrzeszcz.

- Wspieram nauczycieli całym sercem, bo w dużym stopniu zawdzięczam im to, jakim jestem człowiekiem. - mówi Marysia. - Mam świadomość tego, że nie każdy trafił na nauczyciela, który jest ideałem - taki nie istnieje. Jednak wiem z własnego doświadczenia, że w większości są to ludzie, dla których priorytetem jest wspieranie rozwoju młodego człowieka.

W obliczu strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 roku studenci zdecydowali się wyrazić swoje wsparcie dla strajkujących.

- Uderza we mnie hejt w internecie, komentarze ludzi, że nauczyciele to "fajłapy, które powinny zmienić pracę" itd. Niektórzy naprawdę zostali nimi z pasji i nie chcą z tego rezygnować, a jedynie ubiegają się o szacunek. Jeśli chodzi o naszą inicjatywę, jako studentów - chcieliśmy chociaż tak drobnym gestem wesprzeć tych, których pracę być może kiedyś będziemy kontynuowali. Poza tym, to właśnie Oni, Nauczyciele, nauczyli nas tego, by nie pozostawać obojętnym - dodaje.

Tu przeczytacie całość postu:

My, studenci Filologii polskiej, którzy wybrali specjalizacje nauczycielską.

My, młodzi, niedoświadczeni jeszcze ludzie, którzy wiele wartości wynieśli z Waszych zajęć.

My, zarażeni Waszą pasją.

W końcu też my, przyszli nauczyciele języka polskiego, którzy za kilka lat staną przed uczniami, żeby otworzyć im oczy na świat i pokazać, że szkoła to nie tylko zbiór zadań i sprawdziany, ale także nauka szacunku, empatii, tolerancji, ciekawości drugiego człowieka.

Wiemy, że przyjdzie nam popełnić wiele błędów, które czegoś nas nauczą, a może i nie zawsze.

Wiemy, że znajdzie się uczeń, którego nasze zajęcia nie zainteresują.

Wiemy, że pewnie nie raz będziemy zastanawiali się, dlaczego podjęliśmy akurat taką decyzję podczas wybierania kierunku studiów.

Jednocześnie wiemy, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli być z kogoś dumni.

Wiemy, że piękno pracy nauczyciela polega na tym, że im więcej zainwestujesz w ucznia, tym więcej on zainwestuje w świat.

Wiemy, że szkoła to nie budynek, lecz ludzie.

Wiemy, że każdy uczeń, jak i nauczyciel jest jedyny w swoim rodzaju i nie da się go zastąpić.

I z całą świadomością tego, co już wiemy i czego jeszcze nie wiemy, chcemy kontynuować to, co Wy rozpoczęliście.

Drodzy Nauczyciele,

Dziękujemy Wam za przekazaną wiedzę.

Dziękujemy Wam za obecność i poświęcony czas.

Dziękujemy Wam za to, że walczycie o naszą przyszłość!

