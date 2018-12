Młodzi gdańszczanie zakładają szkolne spółdzielnie. Uczniowskie biznesy kwitną.

Projekt "Smaki Hiszpanii, Smak sukcesu" zaprasza!

Redakcja

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku we współpracy z hiszpańską instytucją Europroyectos Leonardo da Vinci realizuje projekt LdV „Smaki Hiszpanii, smak sukcesu – The tastes of Spain, the taste of success” w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez cał...